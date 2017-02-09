Рейтинг АПЭК: Егор Борисов имеет наиболее сильное влияние среди глав дальневосточных субъектов

Егор Борисов сохраняет высокие позиции в рейтинге руководителей субъектов России в январе, занимая лидирующее положение среди глав дальневосточных регионов. Он находится на 16 месте в группе «Очень сильное влияние». Такие данные обнародовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

По информации экспертов, средний балл Ил Дархана составляет 5,95. Кроме Егора Борисова в группу вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и другие.

Егор Борисов является лидером среди руководителей дальневосточных регионов.

За ним расположились губернаторы Сахалинской области Олег Кожемяко (24 место), Камчатского края Владимир Илюхин (27 место), Хабаровского края Вячеслав Шпорт (35 место), Магаданской области Владимир Печеный (58 место),Чукотского автономного округа Роман Копин (66 место), Приморского края Владимир Миклушевский (77 место), Амурской области Александр Козлов (80 место), Еврейской автономной области Александр Левинталь (83 место).

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие политологи, медиаэксперты, журналисты. Сначала каждый из них оценивает влияние кандидатов на федеральном уровне, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1–20), «сильное влияние» (21–50), «среднее влияние» (51–83).