Развитие моногородов станет одним из приоритетных проектов в Якутии

Власти Якутии планируют снизить зависимость моногородов региона от деятельности градообразующих предприятий путем создания новых рабочих мест и улучшения качества городской среды. Паспорта соответствующей программы были утверждены вчера на заседании Центрального проектного комитета республики под руководством Ил Дархана Егора Борисова.

Отметим, Мирный (АК «АЛРОСА), Удачный (Удачнинский ГОК), Айхал (Айхальский ГОК), Нерюнгри (ОАО «Якутуголь»), Нижний Куранах (АК «Алданзолото) и Мохсоголлох (АО ПО «Якутцемент) в числе 319 населенных пунктов России стали частью уникальной приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».

«К 2018 году планируется создать более 4,3 тысячи новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, так как для Якутии вопросы занятости монопрофильных населенных пунктов остаются актуальными», — сообщила на заседании заместитель министра экономики республики Александра Пахомова.

По ее словам, с 2010-2016 годов в вышеперечисленных городах, кроме поселка Айхал, наблюдается тенденция к снижению численности населения в среднем на 5,8%, более 40% людей заняты в градообразующих предприятиях.

Чтобы создать благоприятные условия для жизни и работы населения, необходимо сформировать на местах высокий уровень инвестиционной привлекательности и постепенно улучшить качество городской среды, заметила замминистра: «Мы должны до 1 января 2019 года создать территории опережающего социально-экономического развития в моногородах и запустить там реализацию инвестпроектов».

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