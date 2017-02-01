Разработчики лучших стартапов представят Якутию на конкурсе Startup Village в Москве

В Якутске завершился региональный этап Всероссийского стартап-тура «Открытые инновации» («Open Innovations Startup Tour 2017»). По итогам отбора определены девять проектов-победителей, разработчики которых представят Якутию на конкурсе Startup Village в Москве.

«Я искренне надеюсь, что региональный этап Стартап-тура даст возможность молодым инноваторам стать частью нашего сообщества. Это толчок на пути вашего дальнейшего становления, укрепления связей, которые вы здесь наработали», — сказал на закрытии форума советник президента Фонда «Сколково», известный бизнесмен из Финляндии Пекка Вильякайнен.

На региональном этапе было представлено 42 проекта по трем направлениям — IT-технологии, биотехнологии и индустриальное производство.

Обращаясь к участникам, генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров отметил, что мероприятие в Якутске показало активность инноваторов в различных сферах: «Мы приехали сюда во второй раз, и, надо сказать, с каждым годом уровень представленных проектов растет. В этом году поступило 254 заявки. Из них мы выбрали 42 проекта, и сегодня жюри определило девять лучших. Они примут участие в конкурсе Startup Village в Москве, где получат возможность выиграть грант Фонда содействия инновациям».

Затем были названы победители регионального этапа конкурса.

«Информационные технологии»: 1 место — Трифон Шейкин, «Система контроля и управления доступом на базе мобильных телекоммуникационных устройств».

2 место — Айыысхан Алексеев, «Универсальное Wi-Fi реле «RoboHouse».

3 место — Прокопий Петров, «Авторемонт». «Биотехнологии»: специальный приз — Денис Шахтарин, «Автоматические рыбные фермы».

1 место — Денис Антонов, «Роботизированные хирургические инструменты».

2 место — Артем Кузнецов, «Тест-системы на основе оксида графена для ДНК-диагностики».

3 место — Валентин Куличкин, «Увеличение биопродуктивности растений с помощью воздействия LED-светильника солнечного спектра». «Индустриальное направление»: специальный приз и 1 место — Александра Томская, «Получение органического светодиода на основе квантовых точек оксида графена»

2 место — Матвей Семенов, «Подбор эффективных растворителей асфальтосмолопарафиновых отложений».

3 место — Айталина Софронова, «Эффективное биоцидное покрытие для деревянных поверхностей».

Проект аспиранта Физико-технического института СВФУ Александры Томской направлен на изготовление органических светодиодов на основе люминофора, имеющего специальную методику, разработанную в лаборатории «Графеновые нанотехнологии». Данная разработка применима при производстве экранов телефонов, компьютеров, телевизоров нового поколения. Более того, она заинтересовала представителей АЛРОСА, присудивших автору специальный приз.

«Я обратила внимание на проект Александры Томской. Он не имеет прямого отношения к нашей отрасли, но есть возможность дать новое направление и найти еще одну область применения. У нас есть технологическая проблема на одном из процессов обогащения. Поступило предложение использовать химический индикатор, и идея, заложенная в проекте, во многом схожа с этим», — сообщила заведующая лабораторией информационного сопровождения инновационных процессов и управления знаниями института «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» Нина Трофимова.

В финале конкурса генеральный директор Технопарка «Якутия» Анатолий Семенов сообщил о запуске нового проекта «Акселератор». Для этого отобрано пять разработок из числа победителей регионального этапа. Планируется, что они будут реализованы в течение года.