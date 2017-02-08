Разговор с Егором Борисовым: Голосование за «главный вопрос» открыто!

Экспертная группа, состоящая из сотрудников «Сахамедиа» и редакторов районных газет, выбрала пять актуальных вопросов, каждый из них может стать темой февральского выпуска мультимедийного проекта «Главный вопрос» с Ил Дарханом Егором Борисовым. Сегодня, 8 февраля, на портале ЯСИА стартует голосование, в ходе которого читатели определят, о чем пойдет разговор с руководителем субъекта.

В редакцию поступило более 70 обращений. Якутян интересуют вопросы социальной поддержки малоимущих, формирования цен на бензин, благоустройства жилья в сельской местности, трудоустройства молодых специалистов, работы банкоматов в районах.

Именно вам, нашим читателям, предстоит определить, о чем пойдет разговор с руководителем субъекта! Проголосуйте за вопрос, который волнует больше всего!



Проголосуй за вопрос Егору Борисову! Помощь малоимущим семьям в период кризиса

Высокие цены на бензин

Благоустройство в сельской местности

Трудоустройство местных кадров в крупных добывающих компаниях

Качество оказания банковских услуг в районах Результаты

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