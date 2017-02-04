Расчистка снежных заносов в Усть-Янском районе ведется в круглосуточном режиме

На автодороге «Яна» продолжаются работы по расчистке снежных заносов на 116 км со стороны посёлка Усть-Куйга. Задействована спецтехника — К-700, два бульдозера «Шантуй» и один шнекоротор.

В Усть-Янском районе находится заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Сергей Владимиров, который сообщил пресс-службе главы и правительства республики о дополнительной мобилизации спецтехники из Батагая и Усть-Куйги.

«С 85 по 124 км со стороны посёлка Депутатский – самый сложный участок. За вчерашний день и половину сегодняшнего дня дорога очищена с 96 по 116 км со стороны Усть-Куйги», — уточнил он.

Напомним, что в результате затяжной пурги, длившейся практически месяц, на территории улуса затруднен проезд транспорта на двух горных перевалах км 37 – км 50 и км 105 – км 140 автодороги.

Уборка снега началась сразу после завершения ненастья — 30 января. Очистка на автодороге Усть-Куйга – Депутатский ведется в круглосуточном режиме, привлечено 12 единиц дорожной техники. Проведение дорожных работ осложнено сильным ветром.

Ситуация находится под контролем, принимаются все меры по нормализации дорожного движения.