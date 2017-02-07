Районные газеты выбрали темы для «Главного вопроса» с Егором Борисовым

В понедельник завершился прием обращений для февральского выпуска мультимедийного проекта «Главный вопрос». Помимо экспертов «Сахамедиа» темы обсудили редакторы районных газет. В среду на портале ЯСИА будет открыто голосование, в ходе которого читатели определят, о чем пойдет разговор с руководителем субъекта.



В редакцию ЯСИА поступило более 70 вопросов.

Наиболее актуальные темы назвали редакторы газет из Амгинского, Булунского, Верхоянского, Верхнеколымского, Олекминского, Нижнеколымского, Момского, Ленского и Усть-Майского районов.

Они выбрали вопросы, касающиеся трудоустройства молодых специалистов в промышленные компании, сохранения для северян особых условий при выходе на пенсию, социальной поддержки малоимущих и многодетных семей, строительства школ и техникумов, предоставления путевок в лагеря отдыха, помощи при строительстве жилья, денежных пособий.

В среду на портале ЯСИА начнется народное голосование, 13 февраля по его итогам будет определена главная тема разговора с Егором Борисовым.