Работать по-новому: Якутские чиновники изучают проектный менеджмент

Члены правительства, руководители министерств и ведомств Якутии приступили к изучению принципов и механизмов проектного управления. Двухдневный семинар для них проводит управляющий партнер группы компаний «Проектная практика» Михаил Дубовик. Он прибыл из Москвы по приглашению главы региона Егора Борисова.

Напомним, Егор Борисов 30 сентября выступил на международном инвестиционном форуме «Сочи-2016», где отметил, что республика уже начала работать над переходом на другую систему управления экономикой. Соответствующее распоряжение он подписал 7 июля.

«Якутия — в числе передовых субъектов России, где внедряется проектное управление. Эта тема с годами становится все более актуальной, бизнес уже давно следует данным принципам, а теперь и государство на самом высшем уровне поставило перед собой задачу более эффективно расходовать бюджетные средства. Для этого нужны проекты и грамотный менеджмент», — сообщил ЯСИА Михаил Дубовик.

В течение двух дней высшее руководство республики узнает от лектора, что такое проектное управление и как оно работает: «Это необходимо, чтобы потом они могли выступать зрелыми заказчиками проектного управления и понимали, чего требовать от муниципалитетов».

«Любой семинар – это новые знания. Хоть Минсвязи и давно работает по принципам проектного управления, общество развивается, внедряются различные информационные технологии, и само проектное управление не стоит на месте, поэтому мы хотим узнать о нововведениях», — сообщил ЯСИА министр связи и информационных технологий Александр Борисов.

В социальной сфере планируется реализовать пять новых проектных направлений, как минимум три из них в скором времени будут приняты – они касаются борьбы с бедностью и реабилитации инвалидов, подчеркнул глава Минтруда республики Александр Дружинин.

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