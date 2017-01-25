Работать по-новому: Якутские чиновники изучают проектный менеджмент

Члены правительства, руководители министерств и ведомств Якутии приступили к изучению принципов и механизмов проектного управления. Двухдневный семинар для них проводит управляющий партнер группы компаний «Проектная практика» Михаил Дубовик. Он прибыл из Москвы по приглашению главы региона Егора Борисова.
Сардана Татаринова: Проектное управление повысит эффективность работы органов госвласти
Напомним, Егор Борисов 30 сентября выступил на международном инвестиционном форуме «Сочи-2016», где отметил, что республика уже начала работать над переходом на другую систему управления экономикой. Соответствующее распоряжение он подписал 7 июля.
«Якутия — в числе передовых субъектов России, где внедряется проектное управление. Эта тема с годами становится все более актуальной, бизнес уже давно следует данным принципам, а теперь и государство на самом высшем уровне поставило перед собой задачу более эффективно расходовать бюджетные средства. Для этого нужны проекты и грамотный менеджмент», — сообщил ЯСИА Михаил Дубовик.
Егор Борисов: Переход на проектное управление — это требование времени
В течение двух дней высшее руководство республики узнает от лектора, что такое проектное управление и как оно работает: «Это необходимо, чтобы потом они могли выступать зрелыми заказчиками проектного управления и понимали, чего требовать от муниципалитетов».
«Любой семинар – это новые знания. Хоть Минсвязи и давно работает по принципам проектного управления, общество развивается, внедряются различные информационные технологии, и само проектное управление не стоит на месте, поэтому мы хотим узнать о нововведениях», — сообщил ЯСИА министр связи и информационных технологий Александр Борисов.
В социальной сфере планируется реализовать пять новых проектных направлений, как минимум три из них в скором времени будут приняты – они касаются борьбы с бедностью и реабилитации инвалидов, подчеркнул глава Минтруда республики Александр Дружинин.