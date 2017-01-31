Рабочие руки Якутии: Как готовят кадры для промышленности

Уроженка Олекминского улуса Наталья Ермакова уже 17-й год занимается производственным обучением будущих электромонтажников. Женщина рассказала, что перед ней в своё время стоял выбор: быть бухгалтером или стать электромонтером. О принятом решении нисколько не жалеет. "За своих ребят я спокойна, они и работу найдут, и подхалтурить смогут. Неженская профессия? Еще как женская! Мои девчонки и учатся хорошо, и на опору лучше пацанов поднимаются. Просто профориентационная работа ведется у нас слабо, а сама профессия-то очень обширная. В Энергосбыте тоже девушки сидят", - говорит она.



