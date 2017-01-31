Рабочие руки Якутии: Как готовят кадры для промышленности

Рабочие руки Якутии
ЯСИА узнало, как готовят кадры для промышленности
Якутский промышленный техникум, больше известный как ПТУ №16, с 1984 года готовит кадры для промышленного производства. Здесь обучаются будущие токари, сварщики, сантехники, электромонтеры, огранщики алмазов, ювелиры, слесари газового оборудования, слесари КИПиА и трактористы.
РЕКОРД ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
"В прошлом году по профессии электромонтажник у нас было больше 100 желающих на 25 мест. В настоящее время в техникуме обучаются 484 студента из разных уголков республики, включая северные районы. Среди них есть и ребята с ограниченными возможностями здоровья", - рассказала заместитель директора по учебной работе Саргылана Иванова.
ПРАКТИКА И ЕЩЕ РАЗ ПРАКТИКА
Обучение в техникуме - трудоёмкий процесс. В учебном заведении создана хорошая материально-техническая база и установлено высокотехнологичное оборудование. А токарный цех - вообще единственный в Якутии.
"В скором времени мы внедрим новый федеральный государственный образовательный стандарт №150. Он подразумевает 50% лекций и 50% практики, сейчас - 70% на 30%", - поделилась планами Саргылана Иванова.
"В скором времени мы внедрим новый федеральный государственный образовательный стандарт №150. Он подразумевает 50% лекций и 50% практики, сейчас - 70% на 30%", - поделилась планами Саргылана Иванова.
МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ
За время своего существования техникум является активным участником чемпионата «Молодые профессионалы» по линии WorldSkills Russia. "Я поступил в ЯПТ, потому что хотел быть сварщиком, это мужское дело, и оно нормально оплачивается. Планирую поступить в вуз", - рассказал серебряный призер Вордскиллс-2016 местного масштаба Александр Алёхин. Сейчас молодой человек готовится к учебно-тренировочным сборам в Новосибирске.
НЕЖЕНСКАЯ ЭТО ПРОФЕССИЯ?
Уроженка Олекминского улуса Наталья Ермакова уже 17-й год занимается производственным обучением будущих электромонтажников. Женщина рассказала, что перед ней в своё время стоял выбор: быть бухгалтером или стать электромонтером. О принятом решении нисколько не жалеет. "За своих ребят я спокойна, они и работу найдут, и подхалтурить смогут. Неженская профессия? Еще как женская! Мои девчонки и учатся хорошо, и на опору лучше пацанов поднимаются. Просто профориентационная работа ведется у нас слабо, а сама профессия-то очень обширная. В Энергосбыте тоже девушки сидят", - говорит она.
Текст: Елена Бочкарева
Фото: Андрей Сорокин
Фото: Андрей Сорокин
0
0