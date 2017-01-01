Путин в новогоднем обращении рассказал, как стать «волшебником»

Президент Владимир Путин в телевизионном новогоднем обращении поздравил россиян и рассказал способ, как стать «немного волшебником».

Президент России поблагодарил россиян за победы и достижения в 2016 году, а также за понимание, доверие и за настоящую заботу о России.

Владимир Путин сказал, что 2016 год был «непростым». «Главное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», — подчеркнул он.

По словам главы государства, традиция встречать Новый год «в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее», является «давней, доброй традицией».

Он особо обратился к тем, кто не может встретить Новый год дома. Немало граждан России, отметил президент, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях, дежурят в больница и ведут поезда и самолеты, в том числе вдали от родного дома. Всем, «кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг», глава государства выразил «самые добрые пожелания в наступающем году».

По словам Путина, каждый в новогоднюю ночь может стать «немного волшебником». «Нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки. Вот и весь секрет», — подчеркнул президент.

«Пусть в каждом доме царят радость и любовь. Пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и поселки. Мира и процветания нашей общей, великой родине — России. Счастья вам и здоровья, благополучия. С праздником! С новым, 2017 годом!» — заключил президент.