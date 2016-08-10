Путешествие по Якутии: поселок Хандыга

ЯСИА представляет серию фоторепортажей о разных уголках Якутии. Первый выпуск расскажет о жизни северного поселка Хандыга — административного центра Томпонского улуса.
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Административный центр Томпонского района — Хандыга — был построен заключенными в 1939 году. Сегодня это крупный транзитный узел республиканского значения на реке Алдан и федеральной автодороге «Колыма».
Административный центр Томпонского района — Хандыга — был построен заключенными в 1939 году. Сегодня это крупный транзитный узел республиканского значения на реке Алдан и федеральной автодороге «Колыма».
Поселок стоит на берегу Алдана, но назван в честь горной реки, расположенной в 18 километрах.
Поселок стоит на берегу Алдана, но назван в честь горной реки, расположенной в 18 километрах.
Увидеть лисенка на берегу для Хандыги — обычное дело.
Увидеть лисенка на берегу для Хандыги — обычное дело.
В 2001 году Томпонский район оказался в зоне паводка, обрушившегося на Якутию. Некоторые населенные пункты до сих пор носят следы буйства стихии.
В 2001 году Томпонский район оказался в зоне паводка, обрушившегося на Якутию. Некоторые населенные пункты до сих пор носят следы буйства стихии.
Район воспитал выдающихся граждан России. В их числе — Герой Советского Союза Федор Охлопков — знаменитый снайпер Великой Отечественной, положивший из винтовки 429 фашистских солдат.
Район воспитал выдающихся граждан России. В их числе — Герой Советского Союза Федор Охлопков — знаменитый снайпер Великой Отечественной, положивший из винтовки 429 фашистских солдат.
По информации главы района Георгия Герасимова, в улусе проживают представители 57 национальностей.
По информации главы района Георгия Герасимова, в улусе проживают представители 57 национальностей.
Храм Святых Апостолов Петра и Павла или Петропавловская церковь – главный оплот православия в Хандыге. Кроме нее в поселке действуют мечеть и Церковь евангельских христиан.
Храм Святых Апостолов Петра или Павла Петропавловская церковь– главный оплот православия в Хандыге. Кроме нее в поселке действуют мечеть и церковь евангельских христиан.
Районная администрация придаёт особое значение развитию промышленного производства, основой которого является добыча каменного угля и золота. Однако сейчас геологоразведочный филиал «Якутскгеологии» переживает не лучшие времена.
Районная администрация придаёт особое значение развитию промышленного производства, основой которого является добыча каменного угля и золота. Однако сейчас геологоразведочный филиал «Якутскгеологии» переживает не лучшие времена.
Томпонский улус – центр по добыче угля, поэтому горы «черного топлива» в Хандыге — привычная часть пейзажа. На угле работает вся система ЖКХ Томпонского и соседних с ним улусов.
Томпонский улус – центр по добыче угля, поэтому горы «черного топлива» в Хандыге — привычная часть пейзажа. На угле работает вся система ЖКХ Томпонского и соседних с ним улусов.
Круглогодичные поставки каменного угля с шахт Джебарики-Хая во все населенные пункты Томпонского, Оймяконского и других улусов обеспечивал мост через реку Восточная Хандыга. Уникальное 389-метровое сооружение торжественно запустили 29 сентября 2011 года. 11 июля 2016 года из-за дождевого паводка мост был разрушен и сейчас движение по нему приостановлено. В республиканском Минтрансе пообещали восстановить мост к осени, но пока работы не начались.
Круглогодичные поставки каменного угля с шахт Джебарики-Хая во все населенные пункты Томпонского, Оймяконского и других улусов обеспечивал мост через реку Восточная Хандыга. Уникальное 389-метровое сооружение торжественно запустили 29 сентября 2011 года. 11 июля 2016 года из-за дождевого паводка мост был разрушен и сейчас движение по нему приостановлено. В республиканском Минтрансе пообещали восстановить мост к осени, но пока работы не начались.
Памятник Ленину в Хандыге, как и во многих северных населенных пунктах, одет в пальто.
Памятник Ленину в Хандыге, как и во многих северных населенных пунктах, одет в пальто.
Единственный светофор в Хандыге установили в 2012 году, вскоре после того, как закончили асфальтирование участка трассы «Колыма», проходящей через поселок. За неделю, прошедшую с момента открытия дороги, произошло пять ДТП, одно со смертельным исходом — для небольшого населенного пункта случай из ряда вон выходящий. Тогда в целях безопасности дорожного движения было решено установить светофор по улице Магаданская, напротив Хандыгской средней общеобразовательной школы.
Единственный светофор в Хандыге установили в 2012 году, вскоре после того, как закончили асфальтирование участка трассы «Колыма», проходящей через поселок. За неделю, прошедшую с момента открытия дороги, произошло пять ДТП, одно со смертельным исходом — для небольшого населенного пункта случай из ряда вон выходящий. Тогда в целях безопасности дорожного движения было решено установить светофор по улице Магаданская, напротив Хандыгской средней общеобразовательной школы.
Часть Хандыги напоминает 17 квартал Якутска, только более ухоженный. Видно, что местные жители следят за своими домами.
Часть Хандыги напоминает 17 квартал Якутска, только более ухоженный. Видно, что местные жители следят за своими домами.
Со старыми постройками соседствуют вполне современные жилые кварталы.
Со старыми постройками соседствуют вполне современные жилые кварталы.
Дом культуры «Манчаары» одновременно выступает и кинотеатром. Местные жители отмечают, что культурную жизнь поселка можно было бы и разнообразить, хотя в открытую не жалуются.
Дом культуры «Манчаары» одновременно выступает и кинотеатром. Местные жители отмечают, что культурную жизнь поселка можно было бы и разнообразить, хотя в открытую не жалуются.
Впрочем, всегда можно заняться спортом, тем более, что совсем недавно стадион в Хандыге отремонтировали.
Впрочем, всегда можно заняться спортом, тем более, что совсем недавно стадион в Хандыге отремонтировали.
Здание Детского эстетического центра местные жители называют «Тарелка», внешне оно сильно смахивает на классическое НЛО из фантастических фильмов. Отношение к объекту разное: кому-то нравится, кому-то — нет. Одно можно сказать точно: на фоне пейзажей северного поселка шедевр современной архитектуры, действительно, выглядит совершенно инопланетно.
Здание Детского эстетического центра местные жители называют «Тарелка», внешне оно сильно смахивает на классическое НЛО из фантастических фильмов. Отношение к объекту разное: кому-то нравится, кому-то — нет. Одно можно сказать точно: на фоне пейзажей северного поселка шедевр современной архитектуры, действительно, выглядит совершенно инопланетно.
Одно из самых красивых зданий в Хандыге принадлежит Горно-геологическому техникуму. Это молодое учебное заведение открылось пять лет назад, хотя строительство учебного корпуса и благоустроенного общежития на 450 мест началось еще при президенте Штырове.
Одно из самых красивых зданий в Хандыге принадлежит Горно-геологическому техникуму. Это молодое учебное заведение открылось пять лет назад, хотя строительство учебного корпуса и благоустроенного общежития на 450 мест началось еще при президенте Штырове.
В бело-зеленом деревянном здании совершенно неожиданно обнаружился бизнес-инкубатор. Открыли учреждение в прошлом году, и пока оно не может похвастать большим числом резидентов. Сейчас там размещаются предприниматели, оказывающие фото- и полиграфические услуги, производители сувенирной продукции, художественная мастерская, арт-салон и звукозаписывающая студия.
В бело-зеленом деревянном здании совершенно неожиданно обнаружился бизнес-инкубатор. Открыли учреждение в прошлом году, и пока оно не может похвастать большим числом резидентов. Сейчас там размещаются предприниматели, оказывающие фото- и полиграфические услуги, производители сувенирной продукции, художественная мастерская, арт-салон и звукозаписывающая студия.
В поселке кипит торговля. Все логично, Хандыга – крупный логистический центр. При этом предприниматели поселка стараются идти в ногу со временем. Если не на деле, то хотя бы на словах. Иначе как объяснить необходимость переименования рынка в торговый центр?
В поселке кипит торговля. Все логично, Хандыга – крупный логистический центр. При этом предприниматели поселка стараются идти в ногу со временем. Если не на деле, то хотя бы на словах. Иначе как объяснить необходимость переименования рынка в торговый центр?
Здесь постоянно строятся новые дома, дороги, школы, развивается предпринимательство. К 85–летию Томпонского района в столице улуса появится еще несколько асфальтированных улиц.
Здесь постоянно строятся новые дома, дороги, школы, развивается предпринимательство. К 85–летию Томпонского района в столице улуса появится еще несколько асфальтированных улиц.
Местные жители отмечают, что, несмотря на сложности, верят в светлое будущее.
Местные жители отмечают, что, несмотря на сложности, верят в светлое будущее.
Скоро пройдет 85-летний юбилей Томпонского улуса. Администрация готовится провести инвестиционный форум, где будут презентованы программы возрождения района.
Скоро пройдет 85-летний юбилей Томпонского улуса. Администрация готовится провести инвестиционный форум, где будут презентованы программы возрождения района.
По Хандыге гулял корреспондент ЯСИА Николай Борисов.
Над проектом работали: Галина Мозолевская, Станислав Ноев.
По Хандыге гулял корреспондент ЯСИА Николай Борисов.
Над проектом работали: Галина Мозолевская, Станислав Ноев.