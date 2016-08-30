Путешественник из Подмосковья Игорь Слизков: Якутская природа красива и опасна

Есть категория людей, которая всегда и во всем полагается только на себя. 19-летний Игорь Слизков из подмосковных Мытищ – один из них. Чтобы добраться до Якутска, ему пришлось проехать автостопом по стране, ближнему зарубежью и республике, в одиночку пройти на веслах по реке Лене не одну сотню километров.

«Думаю, дальше поеду в Магадан, но сначала хочу изучить Якутию: посетить достопримечательности, познакомиться с людьми», — сообщил ЯСИА Игорь Слизков.

По его словам, тур автостопом не требует особых затрат. Мечту о путешествии по всей стране он воплотил в реальность в 16 лет, когда благодаря собственному небольшому бизнесу заработал 120 тысяч рублей на экипировку.

До Якутии Игорь объехал всю Россию — от Подмосковья до Приморского края. «Люди интересуются заграницей, но мало знают о своем крае. На самом деле, очень много мест с уникальной природой, самобытными и интересными людьми», — считает он.

Чтобы попасть в Якутию, он проехал автостопом от Казахстана до Усть-Кута, в Иркутской области пересел на резиновую лодку и отправился вниз по Лене, предварительно оповестив МЧС.

Путешествуя, молодой человек уяснил для себя одно правило: как ты относишься к людям, так и к тебе будут относиться. Добравшись до населенного пункта, Игорь наведывается в местную администрацию, проводит лекции о здоровом образе жизни, активно знакомится с ровесниками. Ему не тяжело быть на маршруте одному. Гораздо опаснее – непредвиденные обстоятельства.

«Ураган на Лене – это очень страшно. Деревья ломаются, стоишь на берегу, некуда деться. Волна – метра два, я даже удивился, подумал, как на море. Река коварная, везде водовороты, надо быть очень осторожным», — рассказал он о своем опасном пути до якутского города Ленска.

В Ленском районе ему понравились местные красоты. Вместе с пеледуйскими рыбаками ловил рыбу, любовался скалистыми берегами «Ленских щек»: «Везде меня встречали хорошо. Проводили экскурсии по Витиму на катере, предлагали помощь». Но так было не всегда, иногда приходилось плыть одному несколько дней без какой-либо связи с людьми, ночевать на островах. Голодать не пришлось, поскольку «рыбу ловил, научился готовить якутские лепешки».

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Пройти на веслах 680 км за 15 дней Игорю помогли физическая закалка и настойчивость в достижении цели. Из Ленска до Мирнинского района он доехал автостопом. Прибыв на место, был поражен масштабами карьера алмазоносной трубки «Мир». Местные власти предложили посетить трофи-рейд — соревнования по преодолению бездорожья. «Когда это увидел, понял, что хочу здесь остаться. Мы гоняли по грязи и болотам, я пробыл там всю ночь, меня даже потеряли в администрации», — рассказывает путешественник.

До Якутска путь пролегал через Кемпендяй, где Игорь какое-то время жил в якутской семье. Он побывал на месторождениях соли и бурого угля, посетил краеведческий музей, а на Змеиной горе нашел кусочек окаменелого дерева, который взял с собой.

В столице республики, по его словам, нужно успеть многое: обязательно взобраться на Ленские столбы, посетить местные музеи и достопримечательности.

«Почему мне нравятся путешествия? Потому что ты несешь добро, и люди отвечают тем же», — подчеркнул Игорь во время разговора.