Проект «Жизнь в районах»: Вилюй – вторая родина Василия Манчаары

Верхневилюйская земля богата мыслителями, философами, научными и общественными деятелями. А иногда, если повезет, можно встретить все эти качества в одном человеке. В рамках проекта «Жизнь в районах» мы побеседовали с Григорием Поповым, известным широкой общественности как Боотой.

Хотя родиной легендарного Василия Манчаары является Мегино-Кангаласский улус, на Вилюе его тоже считают земляком. Именно здесь он нашел покой на старости лет, создал семью и умер в весьма почтенном возрасте. Поэтому к Играм Манчаары верхневилюйцы готовятся по-философски — с идеей и творческим замыслом.

Григорий Попов — учитель, он одним из первых в республике начал преподавать в школе национальную культуру, а было это в далеком 1988 году. Григорий Григорьевич — не просто мыслитель, но еще и мастер на все руки, кузнец, алгысчыт, который может волшебными словами «вызвать» солнце даже в самый пасмурный день. К тому же он философ и патриот.

— Мы очень рады, что в Верхневилюйске пройдут юбилейные Игры Манчаары, — говорит Григорий Григорьевич. – В нашей школе имени М.А. Алексеева, как и в районе в целом, люди активно готовятся к предстоящим состязаниям: и ученики, и учителя, и родители.

— Григорий Григорьевич, слово «национальный» некоторые принимают в штыки, им кажется, что все эти «родные культуры», обряды, традиции, те же национальные виды спорта – пережиток старого, ненужного.

— Мы, то есть люди, которые стремятся возродить утраченные традиции своих народов, вовсе не призываем возвращаться в балаганы, чумы, избы. Современному человеку ведь ничем не помешает знание родного языка, культуры, обычаев и традиций. Напротив, они ему помогут, ведь только тот, кто уважает собственные корни, будет почитать другие национальности. Поэтому Игры Манчаары несут очень глубокую идею и решают задачи государственного масштаба.

1 из 4

— Скажите, как вам удалось начать возрождать родную культуру в школах еще в советские годы? Кажется, что тогда это было невозможно.

— Никаких препятствий этому, надо отдать должное, не чинили. Но ценность уроков национальной культуры вовсе не в национальном. Это были первые занятия в общеобразовательных школах, когда ребенок не столько записывал, заучивал наизусть, сколько слушал учителя. Дети творили, что-то делали сами, разговаривали и делились с учителем суждениями. То есть вели себя свободно! Именно такие уроки, как показал ряд экспериментов, дают ребятам больше знаний, навыков и умений. Начав с уроков национальной культуры, мы основали собственную учебную программу «Түөрэх», которой сейчас придерживаются многие образовательные учреждения.

— А можно ли приобщиться к национальной культуре через спортивные состязания? Больше, кажется, можно узнать через устное народное творчество, фольклор или постройки, поделки, одежду.

— Спорт испокон веков является неотъемлемой частью истории человечества. Состязания в силе и ловкости были во все времена. Это мирный способ выявления сильнейших, поэтому через спортивные игры можно немало узнать о народе. Например, якутские национальные виды спорта, такие как перетягивание палки, стрельба из лука, тутум эргиир, – это забавы боотуров, воинственное прошлое нашего народа. У братьев-тюрков есть похожие состязания.

— Можно тогда по видам спорта выявить свои корни, найти родичей?

— Совершенно верно. В этом плане мы проводили ряд исследований. Якуты являются самым северным тюркоязычным народом в мире. Мы с моим другом в свое время приложили много сил и времени, чтобы организовать научно-практические конференции «Тюркский мир». Вот уже двадцать лет в Верхневилюйск приезжают представители тридцати одного тюркского народа, бывает, и мы выезжаем в Киргизию, Тыву, другие республики и страны. Наши дети изучают свои корни, общаются, пишут доклады. Гордимся, что два проекта, начатых у нас в школе, выросли до международного уровня.

— Игры Манчаары станут началом чего-то нового и широкомасштабного. Удивите мир?

— За мир говорить не будем, но постараемся сделать все, чтобы эти Игры запомнились всем, отличались от других. Например, в это время у нас пройдет выставка ста двадцати мастеров. Это лучше увидеть собственными глазами, нежели описать словами. Приезжайте к нам летом!