Проект «Жизнь в районах»: Верхневилюйские кузнецы воссоздали батыйа легендарного Василия Манчаары

В рамках специального проекта «Жизнь в районах» мы продолжаем рассказывать о жителях Верхневилюйского улуса. Команда «Сахамедиа» побывала в гостях у Анатолия Таркаева в селе Кэнтик и узнала, что к предстоящим Играм Манчаары местные мастера воссоздали копию батыйа легендарного героя.

Пальма Василия Манчаары – неизменный спутник сказаний о герое. Как гласит история, «он своей острой батыйа наводил ужас на богачей, которые измывались над бедным народом».

К спартакиаде по национальным видам спорта, которая летом этого года пройдет в улусе, верхневилюйские мастера воссоздали копию батыйа Василия Манчаары.

Улус испокон веков был вотчиной уусов-кузнецов. В якутской мифологии эти люди по своей энергетике превосходили даже шаманов. Такова сила творчества. Они умели плавить железо и мастерить прочные изделия, без которых жизнь в таких суровых условиях невозможна.

Отец и дед Анатолия Таркаева были кузнецами, а мать Варвара Михайловна в годы Великой Отечественной войны плавила руду. Более 500 слитков железа женщины Кэнтика отправили на фронт. Таким образом, это удивительное ремесло заложено в генах героя нашей публикации.

Среди многочисленных документов об истории кузнечного дела, собранных Анатолием Саввичем, есть копия исторической выписки о мастерах в наслегах Верхневилюйского района, датированная 1899 годом. Только в Кэнтике в те годы проживало 16 кузнецов, а всего в районе — 38.

— Сегодня нас в селе осталось четверо, — говорит Анатолий Таркаев. – Вместе с другими мастерами создали объединение. Хотим заниматься возрождением старых методов кузнечного дела.

— То есть вы хотите плавить железо из руды?

— Да, здесь имеются неплохие рудники. Все наши предшественники плавили руду и ковали из нее изделия. Мы пробовали это делать по старинным методам. Все получается, если правильно организовать работу.

— Сколько кузнецов в вашем объединении?

— Пока шестеро, но надеемся, что к нам примкнут коллеги из других наслегов и районов.

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— Рационально ли в наши дни ковать только по старинке, когда есть оборудование, инструменты, известны лучшие методы и технологии кузнечного дела?

— Мы хотим возродить народные традиции и на их основе разработать инновационные методы. Мечтаем построить кузницу, полностью укомплектованную для того, чтобы ковать и по старинке, и с использованием новейших технологий. Она будет оснащена всеми известными инструментами и приспособлениями.

— Представила, как над старинной наковальней трудится робот в кузнечном переднике…

— Почему бы и нет? Цель, конечно же, заключается в том, чтобы сохранить древнейшие знания якутских кузнецов, традиции, а также привнести что-то свое.

Пока в маленькой мастерской роботов нет, но рассматривать поделки и инструменты очень интересно. На столе лежат черные пальмы. Сейчас мастер трудится над украшением ножен. Клинки новеньких батыйа сверкают:

— Мы изучили исторические документы, побывали в музее, где сняли мерки с исторической пальмы Манчаары и воссоздали ее.

Администрация района заказала пять таких батыйа. Возможно, они будут среди призов, которые подарят победителям Игр Манчаары, может быть, изделия достанутся гостям в качестве подарков.

— Может, практичнее был бы нож? Где сейчас использовать батыйа?

— Пальмы и сегодня используются в быту. Например, на охоте и рыбалке. Батыйа заменяет нож, топор и пешню. Пригодится, чтобы разделывать добычу, рубить дрова и колоть лед.

Оказалось, что пальма Манчаары — не единственный исторический предмет, который изготовил Анатолий Саввич. Он восстановил старинную коновязь в местности Онхой. Это сэргэ установил в 1905 году Алексей Кулаковский.

Истинное и хорошее, убежден Анатолий Таркаев, уничтожить не сможет ни время, ни какие-то другие напасти. Мастера этого нет позволят.