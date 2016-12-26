Проект «Жизнь в районах»: «Цветочная королева» из Намцев рассказала о своем бизнесе

Специальный проект “Жизнь в районах” продолжает рассказывать о людях, занимающихся малым бизнесом в Намском улусе. Сегодняшний материал посвящен уникальной женщине Евдокии Гаврильевой, которую местные называют Сибэкки Дуунньа. Зимой и летом она радует сельчан живыми цветами.

Что выгодно выращивать в теплице — огурцы, клубнику или цветы? Что бы вы ни выбрали, главное — правильная организация, тогда любое начинание станет экономически целесообразным и будет отличаться высокой рентабельностью. Об этом мы узнали, побывав в теплице Евдокии Гаврильевой.

«Это дело вкуса каждого, мне лично ближе цветочный бизнес, и сейчас я расскажу, почему», – сказала женщина.

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По ее словам, начинать бизнес по выращиванию цветов можно и на небольшом участке, важно, чтобы был кусок земли. «Наша теплица – папина идея и работа. Сам построил. Ее конструкция устроена таким образом, что позволяет экономить электричество и максимально использовать солнечное тепло. Мы являемся предпринимателями, платим налоги. Это семейный бизнес, но для меня главное — занятие любимым делом», — делится цветовод.

Длина теплицы — 11 метров, ширина — 5. Фундамент выполнен из дерева, иначе, разъясняет хозяйка, грядки будут промерзать. Для печки и воды есть отдельный уголок.

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На двух рядах растут цветы, куст плодового винограда и даже клубника итальянского сорта. Сразу чувствуется, что Евдокия Гаврильева знает каждый куст и лепесток. «Например, выращивание роз в открытом и закрытом грунтах ничем не отличается. Нужны только уход и любовь каждому растению. Я с цветами всегда разговариваю, они ведь живые, все чувствуют, помогают мне. И людям, которые покупают, отдаю частичку тепла», — говорит она.

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Любой огородник знает, что успех в выращивании напрямую зависит от состава почвы. «Грунту уделяю очень большое внимание. Иначе никак. Для каждого растения — свой состав. Тем же розам землю надо постоянно менять, ее отец находит на бесхозных лугах, полях и опушках леса. Используем дерновую, однако почву нужно заранее подготовить. Очень помогают калифорнийские черви. В зимнее время все растения находятся в состоянии покоя, поэтому уже не нуждаются в обильном поливе и витаминизации. В это время использую скорлупу. В ней содержится вся таблица Менделеева. За зиму цветы два раза нужно «кормить» этим составом», — делится цветовод.

Гаврильевы свой бизнес начали с перекупки — цветы отправляли друзья из Новосибирска. «Теперь сами выращиваем и продаем. Увеличился объем продукции, поэтому открыли этот сказочный домик», — рассказывает хозяйка.

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В небольшом цветочном магазине — богатый ассортимент, это очень радует покупателей. «В последнее время люди обращают больше внимания не на цену, а на эстетику и красивое оформление. Стараемся угодить каждому клиенту. Даже дали названия букетам, есть, например, «День прощения», — отмечает женщина.

Раньше Евдокия Гаврильева была учителем русского языка и литературы, но после того, как люди узнали об увлечении, стали называть Сибэкки Дуунньа — царица цветов. «Это мое призвание. Планирую издать книгу для цветоводов, любителей самого прекрасного на свете», — сказала она.