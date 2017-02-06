Проект «Жизнь в районах»: «Терморобот» заменил котельную в якутском селе Оргет

В селе Оргет Верхневилюйского района решились на эксперимент – приобрели «терморобота», который заменил стандартную котельную. Подробности читайте в материале в рамках специального проекта «Жизнь в районах».

Оргет – село, где проживают чуть более пятисот человек. Чтобы добраться до райцентра, нужно преодолеть 70 километров петляющей дороги.

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«Терморобот» заменил в населенном пункте центральную котельную. «О преимуществах узнали в интернете. Тщательно все обсудили на сельском совете и решили рискнуть, поскольку намучились со старой котельной. Ранее в год на обогрев трех основных социальных объектов уходило более четырех миллионов рублей. Сейчас на эти цели тратим в 2,5 раза меньше», — рассказывает главный специалист сельской администрации Данил Адамов.

«Терморобота» купили в ООО «Армон», стоил он чуть более полутора миллиона рублей. Компактная и удобная модульная котельная собирается за несколько дней. Зима уже заканчивается, а экономия ощутима — робот сберег около миллиона рублей.

На сэкономленные деньги муниципалитет благоустроил восемь домов селян. Для них приобрели сантехнику, септики, емкости для воды. Дело — очень нужное и благородное.

Команда «Сахамедиа» обошла социальные объекты села, везде люди говорят, что в помещениях стало намного теплее.

«Терморобот» обслуживает пока два здания: новый клуб и библиотеку. Сегодня это самые теплые объекты в деревне. В помещении администрации прохладно, не хочется снимать верхнюю одежду. Здание скоро тоже подключат к новой автоматической котельной. В общей сложности ей хотят доверить отапливать площадь в 760 квадратных метров.

Специалисты рассказали, за счет чего достигается экономия. «Терморобот» расходует меньше топлива. Человеческий труд почти не нужен, главное — вовремя засыпать уголь в резервуар, остальное машина сделает сама. Можно несколько дней не приходить в котельную.

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В республике сегодня действуют три «терморобота» — в Верхневилюйском, Нюрбинском и Мегино-Кангаласском районах. В будущем их станет больше.