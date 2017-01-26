Проект «Жизнь в районах»: С Игр Манчаары начнется развитие Верхневилюйского улуса

Верхневилюйский улус переживает патриотический бум. Здесь и стар, и млад живут предстоящими юбилейными Играми Манчаары, готовятся, волнуются, учатся и работают. Глава муниципалитета Владимир Поскачин в интервью для спецпроекта «Жизнь в районах» рассказал о причинах духовного и гражданского подъема своих земляков.

«Когда обсуждали проведение соревнований, глава Якутии Егор Борисов сказал, что Игры Манчаары станут толчком для развития Верхневилюйского улуса, — отметил Владимир Поскачин. — Район у нас простой, небогатый, как и многие сельскохозяйственные муниципальные образования республики, поэтому мы придаем особое значение подготовительным мероприятиям, связанным с развитием инфраструктуры, строительством объектов, благоустройством. Всем хочется увидеть преображенный райцентр, новые здания, озелененные улицы, обрести хорошую связь, быстрый интернет и приличные дороги».

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— Как у вас в последние годы обстоят дела со строительством? Много ли возводится объектов?

— Новые здания — уже не редкость, и это радует. Ремонтируем дороги, строим мосты, развиваем мелиорацию. Кроме того, в районе построено около двадцати объектов. В каждом наслеге в рамках движения «Моя Якутия в 21 веке» открываются детские сады, школы, клубы и спортзалы. По программе сноса ветхого и аварийного жилья в Верхневилюйске возведен большой многоквартирный каменный дом, на очереди — еще два. А там, где ведется строительство, жизнь бьет ключом! Настроение населения заметно улучшилось. Если в 90-е годы наш улус считался депрессивным, откуда все стремились уехать, то сейчас здесь стало намного больше оптимистов. Люди начинают верить власти, доверять ей.

— Что будет построено в Верхневилюйске к Играм Манчаары?

— Вы, наверное, видели стандартные стадионы в наслегах. Они эксплуатируются только в теплое время года. Мы же планируем возвести объект с теплым манежем, в котором расположатся трибуны на 3000 мест. Построим универсальный спортзал, его особенность заключается в том, что тренировочные площадки будут на первом и втором этажах. Это существенно улучшит настроение жителей, потому что спортивных сооружений у нас катастрофически не хватает — имеется один зал на весь поселок.

Третий объект появится в Хомустахе Намского наслега. Это летняя спортивная площадка с трибуной на 400 мест. Четвертый объект – ипподром, после Игр будем развивать еще и конный спорт. Центр хапсагая, к сожалению, к спартакиаде возвести не удастся, но обещали, что вопрос до 2018 года будет решен.

Активно займемся благоустройством районного центра, появится несколько крупных скверов, во всех учреждениях образования готовятся к встрече гостей. В Верхневилюйск приедут более семи тысяч человек.

— Владимир Семенович, что сегодня является самой большой проблемой для вашего района?

— Безработица, как для республики и России в целом. Из нее вытекают все остальные проблемы. В районе нет крупных производственных предприятий, а для того, чтобы развивать сельское хозяйство и создавать новые рабочие места, надо осваивать земли. Их в улусе много, но все они находятся в труднодоступных зонах.

Надо прокладывать дороги, чтобы люди осваивали пастбища, сенокосные угодья, строили летние фермы. Сейчас многие сетуют, что молодежь не занимается сельским хозяйством, не хочет трудиться на земле. Считаю, что это не так. Есть молодые семьи, которые стремятся открыть фермерские хозяйства, но негде — все близлежащие земли уже заняты, и в лучшем случае участки можно взять в аренду.

Предстоит решить проблемы, связанные с газификацией заречных сел и качеством связи.

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— Каких достижений удалось добиться в минувшем году? Чем вы гордитесь?

— Наверное, приростом населения. В 2016 году у нас родилось 275 детей, умерло 122 человека. В район приехали 478 человек, а уехали 463. Таким образом, мы остались в значительном плюсе. На рождаемость, как вы знаете, оказывает влияние демографическая яма 90-х годов, поэтому думаем, что ситуация скоро поменяется.

Можно отметить также сокращение преступности в Верхневилюйском улусе почти на 50%. Стало в разы меньше общественных правонарушений.

Гордимся и спортивными достижениями. В этом году выиграли Кубки четырех спортивных федераций по национальным видам спорта из пяти существующих. Это настольные игры, хапсагай, северное многоборье и гиревой спорт.

— А какие вопросы требуют доработки?

— Уменьшается поголовье скота. Причина понятна – люди стареют и не могут держать большое количество домашних животных. А у молодежи, желающей заниматься животноводством, нет земли. Хочется, чтобы в Верхневилюйский улус приезжали молодые специалисты, у нас всегда не хватало педагогов, медиков. Большая беда с учителями иностранных языков.

— Правда ли, что население района испытывает большой патриотический подъем?

— Спортивные достижения сильно сплачивают население. Мы очень радовались за землячку Сардаану Трофимову, ожидали увидеть ее на Олимпиаде в Рио. Верхневилюйцы собрали более трех миллионов рублей, чтобы она достойно подготовилась к соревнованиям, но из-за обвинений в адрес российской сборной поехать в Бразилию не смогла. Население района также собрало более 10 миллионов рублей на строительство спортивных объектов. И таких примеров много.

Не забываем и о земляках, которые проживают в Якутске. В прошлом году в Сахацирке устроили лотерею, в качестве лотов были разыграны продукты питания: мешок карасей, жеребятина, ящик масла и тому подобное. Доходы пойдут на благоустройство к Играм Манчаары.

У нас живут очень сердечные и патриотичные люди с активной гражданской позицией.

— Скоро Верхневилюйскому улусу исполнится 82 года, районному центру – 380 лет. Что бы вы хотели пожелать землякам?

— 10 февраля мы празднуем годовщину со дня основания Верхневилюйского района. Всем, кто родился, жил и работал, учился здесь, хочу пожелать не забывать малую родину. Верю, что впереди нас ждет много ярких событий и новых побед.

У нас очень хорошая молодежь, работящая. Становится модным вести трезвый образ жизни, заниматься спортом. В районе 2017-й объявлен Годом спорта и здорового образа жизни.

Желаю землякам крепкого здоровья, счастья, благополучия! Давайте достойно проведем юбилейные Игры Манчаары, чтобы во всех уголках республики нас еще много лет вспоминали добрым словом.

Мнение эксперта

Народный депутат РС(Я) по Верхневилюйско-Горному избирательному округу Гаврил Алексеев считает, что землякам нужна консолидация в связи с проведением Игр Манчаары.

Все жители улуса очень ждут юбилейную спартакиаду и готовы приложить неимоверные усилия, чтобы спортивное мероприятие прошло на высоком уровне.