Проект «Жизнь в районах»: Предпринимательство — лучший способ борьбы с безработицей в Намском районе

Команда «Сахамедиа» в рамках специального проекта «Жизнь в районах» побывала в Намском улусе. Муниципалитет занимает первое место по уровню безработицы в регионе. По словам главы Александра Атласова, это связано с тем, что здесь нет крупных производственных и промышленных предприятий. Администрация и сами жители выход из сложной ситуации видят в одном – стать предпринимателями.

О развитии малого бизнеса в районе говорят много. Считается, что помочь способен открывшийся в этом году бизнес-инкубатор. Предприятие оказывает начинающим предпринимателям юридические, образовательные услуги, помогает получить микрозаймы.

Отрадно, что в Намском улусе развивается семейный бизнес: отец передает дело сыну или же бабушка – внучке. Такую преемственность считают самым правильным решением. В «Паспорте Намского района» мы об этом подробно рассказали.

В улусе только в 2016 году было зарегистрировано 184 субъекта малого и среднего предпринимательства. В целом, своим делом занимаются 942 человека.

К концу 2016 года в 19 наслегах работают 179 магазинов, 1 столовая, 12 кафе, 2 прачечные, 5 бань, 10 парикмахерских. Сельским хозяйством занимается 181 предприниматель.

В муниципалитете действует Союз руководителей и бизнесменов села Намцы. Их основной задачей является повышение статуса, защита прав и интересов предпринимателей, лоббирование в получении субсидий и грантов, помощь при кредитовании.

Государственную помощь на 14 миллионов рублей в 2016 году получили 42 предпринимателя. «Средства направлены на поддержку товаропроизводителей, оказание социально значимых услуг, гранты, создание туристических комплексов, организацию массовых программ обучения и повышения квалификации», — рассказал руководитель отдела предпринимательства района Борис Бугаев.

Кроме того, из фонда поддержки малого предпринимательства 11 субъектов получили деньги — 3,4 миллиона рублей. Республиканский центр поддержки предпринимателей также выделил средства, они были распределены среди товаропроизводителей и пошли на создание объектов дорожного сервиса, возмещение первоначального взноса по лизинговым договорам, погашение процентов по кредиту.

Бизнес-инкубатор — важный элемент инфраструктуры для поддержки предпринимательства улуса

Официальное открытие бизнес-инкубатора в Намцах состоялось 18 марта 2016 года. Его площадь составляет 600 квадратных метров. Работают 10 резидентов. Имеется гараж на 2 машины, актовый зал на 40 человек.

«Наши резиденты оплачивают аренду по сниженной ставке. Например, за помещение площадью 25 квадратных метров предприниматель в первый год платит 291 рубль в месяц, на второй год – 582 рубля в месяц, на третий год – 873 рубля в месяц. Это большая помощь для начинающих предпринимателей», — отмечает директор Алексей Винокуров.

Резиденты говорят, что работать под одной крышей очень удобно: «Здесь оказывают очень много образовательных и консультационных услуг. Мы все прошли конкурсный отбор и получили офисы на льготных условиях. Это большая поддержка«.

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Максим Матвеев открыл салон красоты «Тиара», предоставляют парикмахерские услуги. Надежда Колесова, Кристина Старостина занимаются швейным производством. Цех «Кэрэ» знают по всей республике. Вячеслав Бурцев создал сервисный центр по ремонту компьютерной и бытовой техники, занимается монтажом локальных сетей, IT-аутсорсингом. Кроме того, увлекается выращиванием картофеля. Юрий Петров открыл цех по производству мясных полуфабрикатов «ТотАс». Валерий Федоров открыл фотостудию «Просвет». Также производит корпусную мебель под заказ. Рустам Наумов занимается японской кухней, открыл кафе «Фудмания». Марк Уваров оказывает услуги по межеванию земельных участков, составлению технических планов зданий, сооружений и помещений. Дмитрий Николаев производит тротуарную плитку. Алена Яковлева в студии «Дизайн+» изготавливает сувениры из бересты.

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Специальный проект «Сахамедиа» «Жизнь в районах» рассказал читателям о жизни и деятельности предпринимателей Намского улуса. Мы говорим: До новых встреч!

В 2017 году в «Паспорте района» познакомим читателей с жизнью в северных, промышленных и заречных улусах, не останется без внимания и вилюйская группа районов.