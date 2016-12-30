Проект «Жизнь в районах»: Предпринимательство — лучший способ борьбы с безработицей в Намском районе

Команда «Сахамедиа» в рамках специального проекта «Жизнь в районах» побывала в Намском улусе. Муниципалитет занимает первое место по уровню безработицы в регионе. По словам главы Александра Атласова, это связано с тем, что здесь нет крупных производственных и промышленных предприятий. Администрация и сами жители выход из сложной ситуации видят в одном – стать предпринимателями.
О развитии малого бизнеса в районе говорят много. Считается, что помочь способен открывшийся в этом году бизнес-инкубатор. Предприятие оказывает начинающим предпринимателям юридические, образовательные услуги, помогает получить микрозаймы.
Отрадно, что в Намском улусе развивается семейный бизнес: отец передает дело сыну или же бабушка – внучке. Такую преемственность считают самым правильным решением. В «Паспорте Намского района» мы об этом подробно рассказали.
В улусе только в 2016 году было зарегистрировано 184 субъекта малого и среднего предпринимательства. В целом, своим делом занимаются 942 человека.
К концу 2016 года в 19 наслегах работают 179 магазинов, 1 столовая, 12 кафе, 2 прачечные, 5 бань, 10 парикмахерских. Сельским хозяйством занимается 181 предприниматель.
В муниципалитете действует Союз руководителей и бизнесменов села Намцы. Их основной задачей является повышение статуса, защита прав и интересов предпринимателей, лоббирование в получении субсидий и грантов, помощь при кредитовании.
Государственную помощь на 14 миллионов рублей в 2016 году получили 42 предпринимателя. «Средства направлены на поддержку товаропроизводителей, оказание социально значимых услуг, гранты, создание туристических комплексов, организацию массовых программ обучения и повышения квалификации», — рассказал руководитель отдела предпринимательства района Борис Бугаев.
Кроме того, из фонда поддержки малого предпринимательства 11 субъектов получили деньги — 3,4 миллиона рублей. Республиканский центр поддержки предпринимателей также выделил средства, они были распределены среди товаропроизводителей и пошли на создание объектов дорожного сервиса, возмещение первоначального взноса по лизинговым договорам, погашение процентов по кредиту.
Бизнес-инкубатор — важный элемент инфраструктуры для поддержки предпринимательства улуса
Официальное открытие бизнес-инкубатора в Намцах состоялось 18 марта 2016 года. Его площадь составляет 600 квадратных метров. Работают 10 резидентов. Имеется гараж на 2 машины, актовый зал на 40 человек.
«Наши резиденты оплачивают аренду по сниженной ставке. Например, за помещение площадью 25 квадратных метров предприниматель в первый год платит 291 рубль в месяц, на второй год – 582 рубля в месяц, на третий год – 873 рубля в месяц. Это большая помощь для начинающих предпринимателей», — отмечает директор Алексей Винокуров.
Резиденты говорят, что работать под одной крышей очень удобно: «Здесь оказывают очень много образовательных и консультационных услуг. Мы все прошли конкурсный отбор и получили офисы на льготных условиях. Это большая поддержка«.