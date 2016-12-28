Проект «Жизнь в районах»: Мастерица из села Партизан поделилась секретами создания якутских узоров

В рамках спецпроекта «Жизнь в районах» мы поговорили с народным мастером и членом Союза художников России Марфой Васильевной Оконешниковой из села Партизан Намского улуса. Она расписывает ткань узорами и вышивает разноцветными нитями. На один рисунок в среднем уходит месяц, а для создания полноценной композиции могут потребоваться годы.

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Марфа Оконешникова освоила технику вышивки якутских узоров давно, в 1997 году. В настоящее время она ведет кружок по рукоделию. Команда проекта «Жизнь в районах» встретилась с мастером у нее дома.

«Идея учить детей зародилась давно. У меня есть очень талантливые воспитанники. Азы вышивания третий год постигают и женщины, их «спасибо» для меня — самая большая награда», — рассказывает умелица.

Марфа Васильевна — энергичная и жизнерадостная женщина. Дома она хранит собственные работы – палантины, покрывала, ковры, чепраки, рукавицы, шапки, шарфы, бережно сложенные в ящики. И это только часть, сколько изделий подарила знакомым, родственникам, подругам и детскому саду – не сосчитать.

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Работы народной мастерицы есть не только в родной республике, но и далеко за ее пределами. Один чепрак «прописался» в Италии. У изделия своя история. «Когда была маленькой, жили очень бедно — имели всего одну корову. Отец с матерью долго спорили, в итоги были вынуждены забить нашу кормилицу. Это жизненное обстоятельство очень повлияло на меня. С тех пор сено и корова ассоциируются с зажиточной жизнью. Когда выросла и вышла замуж, купили теленка. Сейчас в хозяйстве — 25 дойных коров. Поэтому в моем творчестве преобладает зеленый цвет. А этот чепрак, уехавший в Италию, выполнен из зеленого сукна, узоры вышиты нитью того же цвета», — рассказывает собеседница.

Первой работой Марфы Васильевны был большой чепрак. Над ним она работала 5 лет. Самым крупным изделием является якутское женское пальто. «Вышивка – мое любимое занятие. Узоры изучаю у именитых мастеров и сама придумываю. В основном в работах преобладают природные явления. Любимый узор — «Сир симэҕэ», — говорит мастерица.

Рукоделию научила пионервожатая

Родилась Марфа Васильевна в селе Хатырык. В 1963 году по комсомольской путевке приехала в Партизан работать на ферме. Вышла замуж, так и осталась.

К любимому занятию приобщилась еще в детстве. В 4 классе пионервожатая научила вышивать крестиком.

«Рассказывают, что мама шила людям одежду, за это ей давали продукты, — вспоминает рукодельница. — Я была маленькой и не помню. Раньше жизнь была нелегкой, а хотелось и дом украсить, и самой неплохо выглядеть. Пошиву национальных принадлежностей и одежды научилась у мастеров».

«Конек» Марфы Оконешниковой – чепрак, однако она любит заниматься бисероплетением, вязанием и лоскутной мозаикой. Все это женщина освоила самостоятельно. В планах — научиться плетению из конского волоса и шахматному шитью из меха и кожи.

«На увлечение трачу немало времени, — делится мастер. — Могу и до трех ночи не спать, если есть вдохновение. А потом встаю в пять утра, ведь необходимо следить за хозяйством. Какого-то расписания, например, сегодня делаю то, а завтра — другое, нет. К чему душа лежит, за то и берусь. Вынуждать себя не могу, да и нельзя так делать — работа выйдет некачественной. Бывало, что почти закончила изделие, но что-то не понравилось, тогда распускаю и переделываю. На выставках, которые проходят в Намцах и Якутске, мои работы часто покупают. А за границу везут знакомые в качестве подарков, мол, такого там не найдешь».

Любимому занятию посвятила всю жизнь

Рукоделие требует особого склада характера. О секретах создания работ Марфа Васильевна рассказывает так: «Взяв в руки чепрак, можно описать целую жизнь отдельно взятого человека. Есть и сюжетные композиции, в каждой истории заложен глубокий и понятный смысл о пользе добра и положительных качеств характера. Я с изделием разговариваю. Каждый узор – моя подруга или дочка».

Мастерица утверждает, что увлечение помогает сохранить здоровье, душевное равновесие и не потерять веру в людей. Случалось делать обереги знакомым, которые уверяли, что они помогают в разных жизненных ситуациях.

Конечно, существуют определенные методики, главное — соблюдать несколько важных условий. Чтобы шов был ровным и аккуратным, швея должна быть добродушной, четкой и уверенной в завтрашнем дне.

Марфу Васильевну в Партизане знают все: она 40 лет работала библиотекарем, является неутомимой общественницей, хорошо поет и давно выступает на сцене.

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«У моей наставницы очень много секретных методов. Научилась шить у нее варежки. Сейчас по своему эскизу пробую женский ремень. Понемногу получается. Вещи, которые создала с душой, выставляю на продажу. И что очень радует – их покупают», — рассказывает ученица Марфы Оконешниковой Альбина Алексеева.