Проект «Жизнь в районах»: Намский филиал ателье «Кэрэ» шьет костюмы для фильма «Тыгын Дархан»

ЯСИА продолжает рассказывать о предпринимателях Намского района, занятых в малом бизнесе. Команде «Сахамедиа» в рамках специального проекта «Жизнь в районах» довелось погрузиться в процесс производства костюмов для артистов фильма «Тыгын Дархан».

В намском филиале ателье «Кэрэ» работают 7 мастериц, которые каждый день вкладывают душу в производство национальных костюмов — шьют мужскую, женскую и детскую одежду. Ассортимент — разнообразный, это и домашний текстиль, и наряды на все случаи жизни.

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В этом году головной офис ателье «Кэрэ», находящийся в Якутске, выиграл конкурс по пошиву нарядов для фильма «Тыгын Дархан». Швеям Намского филиала было вверено изготовить костюмы для массовки — 50 брюк из искусственной замши кирпичного цвета и столько же шуб с искусственным мехом наружу (доха).

«Размеры разные. Шьем с удовольствием. После новогодних праздников, говорят, поступит новая партия. В фильме много участников, всем нужна соответствующая одежда», — рассказывает администратор Елена Алексеева.

Ателье «Кэрэ» как активный член Торгово-промышленной палаты Якутии выступает на престижных российских и международных выставочных площадках, а национальные костюмы, сделанные мастерицами филиала, пользуются большой популярностью. Поэтому улусное отделение «Кэрэ» можно смело ставить в пример малым предприятиям.

В швейном цеху нас встречает куратор ателье Калисфена Колесова:

— Фирме уже 5 лет, прошли сложный путь становления. Начали с реставрации одежды в маленькой комнате. Результат огромного труда, большого вложения личной энергии, сил и души не заставил долго ждать. Теперь у нас в Якутске большой цех. А с мая этого года работает филиал в Намском улусе, занимаем площадь более 100 квадратных метров. Очень благодарны бизнес-инкубатору района за поддержку.

Обучаем сотрудников. Мы ориентированы именно на развитие и повышение квалификации наших мастериц. Сотрудничаем со специализированными учебными заведениями, такими как индустриально-педагогический колледж, технологический техникум сервиса, Намский педколледж. Расширяем производство, внедряем новые технологии. Множество планов. Так, наши конструкторы разработали модели школьной формы, спецодежды и спортивных костюмов.

Добросовестная работа сплоченного коллектива позволила добиться ощутимых результатов: предприятие наполнило внутренний рынок качественной, конкурентоспособной и разнообразной продукцией, уверенно предлагает новые цветовые решения и постоянно расширяет ассортимент.

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Намский цех оборудован 13 единицами швейного оборудования. «Здесь уютно работать, все условия созданы. Зарплата зависит от качества и того, сколько продукции выпустим», — говорят мастерицы.

Работники ателье гордо рассказывают, что именно они сшили костюмы для участников культурной программы последних «Детей Азии». «Эскиз был предоставлен главным художником Игр Сарданой Федотовой. За два месяца было изготовлено 11 видов костюмов для 2424 человек. Работали более 50 мастеров и студентов-практикантов. Теперь перед нами поставили не менее амбициозную задачу – сшить одеяние для артистов фильма «Тыгын Дархан». Чувствуем большую ответственность», — подчеркнула куратор.

С открытием филиала в Намцах ателье «Кэрэ» вышло на новый этап развития, тем самым вызвав большой интерес у населения. А местный бизнес-инкубатор стал надежной опорой. Подробнее о нем — в следующих выпусках проекта «Жизнь в районах».