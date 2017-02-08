Проект «Жизнь в районах»: Игры Манчаары испытают на прочность бизнес Евдокии Байанаевой

На молодого предпринимателя из Верхневилюйска Евдокию Байанаеву возложена важная миссия — в ее придорожном сервисе, состоящем из кафе «Үйэ» и гостиницы, будут встречать и провожать участников Игр Манчары. Команда «Сахамедиа» в рамках спецпроекта «Жизнь в районах» побывала в гостях у хозяйки.

Этим летом во время юбилейных Игр Манчаары Верхневилюйск примет более четырех тысяч гостей из разных уголков республики. В первую очередь хозяевам необходимо решить вопросы размещения и питания такого количества посетителей. Кроме общеобразовательных учреждений большую помощь властям окажут предприниматели – владельцы пунктов питания и небольших гостиниц.

Главное — найти свою нишу

Евдокия занялась бизнесом в 2006 году. На зарплату учителя начальных классов прожить было невозможно — сначала родился первенец, потом заболела мама Людмила Дмитриевна, всю жизнь проработавшая в сфере торговли, главная добытчица в семье.

Девушка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и начала с маленькой торговой точки на местном рынке. Так зародился семейный бизнес семьи Оноевых. Продавали товары для детей, через год открыли продуктовый магазин, но их в Верхневилюйске было много, а прибыли не хватало.

Хотелось придумать что-то другое, свое. Так пришла идея обслуживать праздники. Эта ниша была еще незанята, поэтому дело пошло. Евдокия с мамой арендовали помещение и начали готовить яства на свадьбы и юбилеи. От клиентов не было отбоя.

В 2012 году Оноевы воплотили в жизнь давнюю мечту — открыли гостиницу на десять мест. В этом же здании расположилось придорожное кафе «Үйэ», что в переводе с якутского означает «Век».

Крестный Иннокентий Тарбахов

Как рассказывают хозяева, название кафе, сам того не зная, дал гуру национальной кухни Иннокентий Тарбахов:

— Был кулинарный конкурс, посвященный 75-летию Иннокентия Иннокентьевича, в котором мы принимали участие. Приготовили якутские блюда и победили, завоевали Гран-при. Мне вручили грамоту, где в графе с именем было написано: Үйэ Байанаева. Мое имя Евдокия по-якутски иногда называют Үйэ. Так Иннокентий Иннокентьевич стал крестным нашего бизнеса.

Рецепт победителей

История победы в юбилейном конкурсе маэстро якутской кухни также заслуживает внимания. О нем поведала мать нашей героини Людмила Дмиртриевна:

— На конкурс приготовили 60 якутских блюд. Среди них было несколько видов заливного с разными начинками и кровяная колбаса – хаан. Но остались кишки и неиспользованное желе. Выбрасывать было жалко, но нашли выход – залили его в оболочку, получилась прозрачная, «стеклянная» колбаса.

Оноевы рисковали с новым блюдом, потому что не могли проверить его на вкус. Была всего одна кишка, из нее сделали одну колбасу, которую разрезал Иннокентий Тарбахов. Риск оправдал себя, маэстро сказал, что такой оригинальной подачи еще не видел.

«Үйэ» — хорошее название

Как корабль назовешь, так он и поплывет, гласит поговорка. Название «Yйэ» оказалось удачным. В кафе многочисленных посетителей угощают вкусной домашней едой. Гостиница также не пустует, приезжают командировочные, которым нравится гостеприимство хозяев и, конечно же, благоустройство – дорогое удовольствие в сельской местности.

Предприниматель работает круглые сутки

— Все считают, что предприниматели — богатые люди, — делится Евдокия. – Это далеко не так. Мало кто знает, что почти вся прибыль уходит на оплату кредитов, без которых бизнес не сделать. Быть предпринимателем очень тяжело. Приходится учиться на собственных ошибках, мы — сами себе электрики, юристы, экономисты. Столько всего надо знать и уметь!

Действительно, погостив несколько дней, не могли не отметить, как все загружены работой. Людмила Дмитриевна с супругом Данилом Аввакумовичем живут в здании гостиницы. Через дверь — вход в кафе. Хозяева с утра до позднего вечера работают, не покладая рук: готовят, стирают, моют, убирают вместе с другими сотрудниками.

До недавнего времени и Евдокия с семьей жила «на работе». Но молодой маме в таком режиме жить было нелегко. Обзавелись жильем и съехали. Теперь девушка настаивает, чтобы и родители переехали из гостиницы.

К Играм Манчаары

В ближайшее время Оноевым отдыхать не придется. К Играм Манчаары надо завершить ремонт в гостинице, выстроить парковку, эстакаду для ремонта машин, открыть шиномонтаж, разбить клумбы. Все это необходимо успеть сделать в кратчайшие сроки, поэтому работой будут загружены все в большой и дружной семье Оноевых — брат Евдокии Юрий, супруг Валерий и старшая сестра Алла, которая живет в Якутске. Она также является предпринимателем и вдохновляет родных яркими идеями, консультирует и помогает материально.

— В питании для гостей спартакиады уверены на сто процентов, — говорит Евдокия. – Мы умеем вкусно готовить, быстро обслуживать, красиво подать. После юбилеев и свадеб накопился богатый опыт. Очень нравится заниматься этим, может быть, поэтому все и получается. Надеемся успеть к Играм Манчаары, чувствуем большую ответственность — одновременно и гордимся, и волнуемся.