Проект Стратегии Якутии-2030 получил высокую оценку федеральных экспертов

Масштабный проект Стратегии развития Якутии до 2030 года с целевым видением до 2050 года высоко оценен федеральными экспертами. Во многом документ является примером для других регионов, заявили они 23 декабря на пленарном заседании научно-практической конференции, на которой были подведены итоги общественного обсуждения стратегического документа.

«До 2030 года Стратегия объединит более 400 проектов с суммарным объемом инвестиций в основной капитал более 6 триллионов рублей. При этом 83% от общей потребности должно быть привлечено из внебюджетных источников. Наиболее капиталоемкими являются направления, связанные с социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, жилищным строительством. Сегодня мы подводим итоги общественного обсуждения проекта, в ходе которого поступило свыше тысячи замечаний и предложений. Стратегия должна стать документом народного согласия», — сказал, открывая заседание глава Якутии Егор Борисов.

Как отметил замдиректора департамента Минэкономразвития РФ Дмитрий Фишкин, сегодня разрабатывается Стратегия пространственного развития России, и аналогичные региональные документы должны быть синхронизированы с ее основными направлениями. С этой точки зрения Стратегия развития Якутии может стать пилотным полигоном в отношении Арктической зоны РФ.

«Речь идет о координации всех проектов, которые осуществляют региональные органы власти и бизнес. В Якутии в первую очередь надо говорить о развитии минерально-сырьевых центров», — сказал он. При этом Фишкин остановился на проблемных вопросах, в числе которых одно из первых мест занимает комплексная переоценка минерально-сырьевых запасов, поскольку их большая часть открыта еще в 40-50 годы прошлого столетия. Кроме того, при разработке стратегических подходов важнейшее значение имеют вопросы транспортной логистики, определения рынков сбыта и, в обязательном порядке, координации с федеральными проектами.

По мнению зампредседателя Сибирского отделения РАН Николая Похиленко, сырьевой потенциал Якутии остается приоритетным направлением развития региона. Наряду с продолжением разработок имеющихся запасов алмазов имеются перспективы открытия новых месторождений. Но еще более значительные возможности открываются для республики с разработкой месторождений редкоземельных металлов. По словам ученого, залежи имеют «планетарный масштаб».

О том, что Стратегия-2030 скорее всего станет примером для разработки документа по развитию всего Дальнего Востока, заявил директор департамента Минвостокразвития Григорий Смоляк.

К ее сильным сторонам, по мнению представителя Центра стратегических разработок Алексея Праздничных, относятся системность, акцентирование на вопросах экологии, привлечении инвестиций.

Подробный анализ, представленный завкафедрой статистики экономфакультета МГУ Олегом Карасевым, был сконцентрирован на макроэкономических вызовах — привлечении инвестиций, прогнозах экономического порядка.

«В Стратегии учитывали свои особенности и принимали во внимание мировые изменения. Мы должны сделать все, чтобы сохранить национальную самобытность, традиции. Беря за основу имеющуюся ситуацию, прогнозируя предстоящие условия, считаю, что стратегия должна защищать интересы народа», — сказал Борисов.