Проект моста через реку Лену представят на III Восточном экономическом форуме

Проект строительства мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, который республика разрабатывает вместе с китайскими инвесторами, вновь представят на Восточном экономическом форуме 3-5 сентября во Владивостоке. Об этом стало известно в ходе брифинга министра инвестиционного развития и предпринимательства региона Антона Сафронова.

«У моста через Лену вновь появились конкуренты — сейчас правительство страны рассматривает три капитальных инфраструктурных проекта. Мы должны активизироваться и представить свой, как один из самых приоритетных», — отметил Антон Сафронов.

По его словам, для этого необходимо, чтобы китайские партнеры — компания Sinohydro Corporation Limited — к ВЭФ представила технико-экономическое обоснование проекта: «У нас уже прошли встречи в рамках Российско-Китайского ЭКСПО, состоявшегося в середине июня».

Министр подчеркнул, что переговоры по реализации проекта моста ведутся второй год: «Мы встретились с нашими потенциальными партнерами. Однако прежде чем озвучить некоторые детали, надо решить несколько технических и коммерческих моментов».

Как сообщила во время брифинга исполняющая обязанности генерального директора Агентства инвестиционного развития Якутии Юлиана Диряхова, на рассмотрении комиссии сейчас находятся 18 проектов, однако на форум после отбора попадут лишь несколько.

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