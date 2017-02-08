Проект «Гектар»: Кому участок на глухом Вилюе?

Еще якутский классик Далан приметил глушь таежных лесов в своем романе «Глухой Вилюй». Природа здесь щедра и богата дичью, живописными пейзажами, лесами и бескрайними просторами. Однако и по сей день проблемой остается отдаленность многих районов. Сегодня и рады бы люди получить «дальневосточные» гектары, например, на верхневилюйской земле, но вздыхают землеустроители — поди до этих свободных земель доберись!

В Верхневилюйском районе поступили заявки на 135 гектаров



Землеустроители в Верхневилюйском районе — сегодня одни из самых занятых людей. Впрочем, как и в других улусах Якутии. С тех пор, как вышел федеральный закон о «дальневосточном» гектаре, о покое думать не приходится, ведь необходимо упорядочить документы на землю.

Заявки на «гектар» в улусе начали принимать с октября 2016 года. Всего поступило 78 обращений на 135 участков: 62 — через федеральную информационную систему, 16 — в письменном виде. Три заявки прошли регистрацию, девять находятся на кадастровом учете, в пяти случаях заявители сами отказались от земли, в тринадцати случаях заявления возвращены для дооформления, двоим отказано.

Самое большое количество желающих получить землю — в крошечном селе Оргет



Оргет — село небольшое, здесь проживают чуть больше 500 человек. Однако заявок на «дальневосточный» гектар подано семь, это больше, чем в других крупных населенных пунктах.

— В основном люди хотят оформить участки для охоты, рыбалки, чтобы косить сено, пасти лошадей, то есть развивать сельское хозяйство, — говорит землеустроитель Оргетского наслега Григорий Андреев. – Трое из числа подавших заявки проживают за пределами района, но это уроженцы нашего села. Четверо – местные.

Один из заявителей отошел в мир иной, а что теперь делать с его землей, если заявку удовлетворят, сомневается Григорий Иванович.

За время, отпущенное на подготовку к реализации закона, упорядочена документация на сорок с лишним участков.

Местные жители говорят, что в окрестностях есть золото, но, разумеется, такие месторождения никто под гектар не даст. Свободных земель, как везде, не так много. Свободна только глухая тайга, где ни проехать, ни пройти.

— Население еще не имеет четкого представления, как использовать свой гектар. Многие присматриваются и ждут, чем закончатся дела у пионеров, подавших заявки. А потом, наверное, желающих станет больше, — подытоживает землеустроитель.

Гектаром влекут коневодов, охотников и рыбаков



Намский наслег в два с лишним раза больше Оргетского. Здесь проживают свыше тысячи человек. Однако заявок на гектар подали всего четыре — почти в два раза меньше, чем в Оргете. Такой вот парадокс.

Мы застали землеустроителя Айаала Колтовского с посетителем. Мужчина как раз пришел оформлять заветный гектар. На ловца, как говорится, и зверь бежит, но… давать нам интервью стеснительный житель села категорически отказался. По ответам на наводящие вопросы можно сделать вывод, что он вернулся в родные места не так давно и хочет оформить участок, чтобы открыть конебазу.

Кстати, сегодня гектаром интересуются в большинстве своем именно коневоды, охотники и рыбаки. То есть люди, привыкшие покорять большие расстояния без всяких дорог.

— Никаких оригинальных идей, наподобие открытия какого-то интересного бизнеса на своем гектаре, наши заявители не выказывали, — говорит Айаал Александрович. – Я работаю землеустроителем недавно. Разъяснительную работу веду, многие интересуются, но пока опасаются его оформлять. Может быть, потому что земель свободных мало, все они находятся далеко от селения и коммуникаций. Нет дорог и света, поэтому пока поступили заявки на конебазу и для покоса.

Трудности, как говорит молодой землеустроитель, в большинстве случаев возникают из-за интернета. Он здесь такой медленный, что люди не успевают следить за изменениями в законе.

Какой вывод можно сделать? В Верхневилюйском районе гектары есть, но далеко. Пока народ на местах только приглядывается и ждет, что же будут делать на своей земле первопроходцы. Но пионеры все-таки есть!