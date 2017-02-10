Проект «Большая земля»: И мех, и грех

— Мех соболя — вот что в первую очередь интересовало Российское государство в Сибири. Начало ХVII века – это Россия после Смуты, правление первых Романовых. Полное разрушение производительных сил, ослабление всех государственных структур. И практически никаких поступлений в государственный бюджет.

Российская колонизация Якутии — это меховая, пушная колонизация. Мягкая рухлядь (пушнина) была для казны важнейшим источником дохода. Продавали её — дорого! — в Европу, вся знать укутывалась в соболиный мех.