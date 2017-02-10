Проект «Большая земля»: И мех, и грех

Якутия и Россия: с чего начиналась наша общая история? В проекте «Большая земля» — информационные войны XVII века, первая российская перепись и мягкая рухлядь как главная валюта. О пушной колонизации «якольской землицы» рассказывает доктор исторических наук Андриан Борисов.
Якутия и Россия: с чего начиналась наша общая история? В проекте «Большая земля» — информационные войны XVII века, первая российская перепись и мягкая рухлядь как главная валюта. О пушной колонизации «якольской землицы» рассказывает доктор исторических наук Андриан Борисов.
В XVII веке на якутскую землю прибыли первые русские переселенцы. Пришли за соболем. И принесли с собой земледелие, православие и грамоту. 25 сентября 1632 года отряд енисейского сотника Петра Бекетова заложил на правом берегу Лены Якутский (Ленский) острог. Этот день и считается датой вхождения республики в состав Российского государства.
Андриан Борисов, доктор исторических наук, полагает, что в Якутию русские пришли за пушниной. Фото: Мария Васильева
— Мех соболя — вот что в первую очередь интересовало Российское государство в Сибири. Начало ХVII века – это Россия после Смуты, правление первых Романовых. Полное разрушение производительных сил, ослабление всех государственных структур. И практически никаких поступлений в государственный бюджет.
Российская колонизация Якутии — это меховая, пушная колонизация. Мягкая рухлядь (пушнина) была для казны важнейшим источником дохода. Продавали её — дорого! — в Европу, вся знать укутывалась в соболиный мех.
— Мех соболя — вот что в первую очередь интересовало Российское государство в Сибири. Начало ХVII века – это Россия после Смуты, правление первых Романовых. Полное разрушение производительных сил, ослабление всех государственных структур. И практически никаких поступлений в государственный бюджет.
Российская колонизация Якутии — это меховая, пушная колонизация. Мягкая рухлядь (пушнина) была для казны важнейшим источником дохода. Продавали её — дорого! — в Европу, вся знать укутывалась в соболиный мех.
Русское посольство к императору Священной Римской империи Максимилиану II. Западноевропейская гравюра, 1576
Соболь стал валютой. И служилые люди отправлялись всё дальше и дальше в Сибирь. Без крови не обходилось, но, что касается «Якольской землицы», процесс присоединения прошел довольно быстро. И сравнительно мягко. Тот, кто не был согласен, уходил на окраины.
За двадцать лет (1620-1640) якуты перешли на новый политический уклад.
Соболь стал валютой. И служилые люди отправлялись всё дальше и дальше в Сибирь. Без крови не обходилось, но, что касается «Якольской землицы», процесс присоединения прошел довольно быстро. И сравнительно мягко. Тот, кто не был согласен, уходил на окраины.
За двадцать лет (1620-1640) якуты перешли на новый политический уклад.
— Русские основали на севере Якутии целые города, — рассказывает Андриан Борисов. — Например, Зашиверск — перевалочный пункт. По меркам ХVII века в городе было огромное население, около тысячи человек.
— Русские основали на севере Якутии целые города, — рассказывает Андриан Борисов. — Например, Зашиверск — перевалочный пункт. По меркам ХVII века в городе было огромное население, около тысячи человек.
Сначала пушной бизнес вело семейство купцов Строгановых. Западная Сибирь тогда уже была сферой их интересов. От царя они получили огромные территории для промыслов и налоговые послабления.
Охотничьи бригады стали прибывать повсеместно. На соболя русские охотились эффективными методами: мастерили ловушки, стреляли из ружей. Поставили бизнес.
На севере эвены и юкагиры нападали на остроги, сжигали их. Потому что пересеклись экономические интересы: эвены — промышленники, поэтому быстро поняли, что у них отбирают пушнину.
Якутская элита сравнительно мирно приняла новый уклад. Сразу сообразили, что царская власть не вмешивается во внутренние дела родов. Плати ясак — и всё. Князцы остались на своих местах. Сохранилась преемственность власти.
Сначала пушной бизнес вело семейство купцов Строгановых. Западная Сибирь тогда уже была сферой их интересов. От царя они получили огромные территории для промыслов и налоговые послабления.
Охотничьи бригады стали прибывать повсеместно. На соболя русские охотились эффективными методами: мастерили ловушки, стреляли из ружей. Поставили бизнес.
На севере эвены и юкагиры нападали на остроги, сжигали их. Потому что пересеклись экономические интересы: эвены — промышленники, поэтому быстро поняли, что у них отбирают пушнину.
Якутская элита сравнительно мирно приняла новый уклад. Сразу сообразили, что царская власть не вмешивается во внутренние дела родов. Плати ясак — и всё. Князцы остались на своих местах. Сохранилась преемственность власти.
Якуты. Рисунок из книги Pauli F.H. “Les Peuples de la Russie”, 1862
— После усмирения воинствующих якутов начался процесс сбора ясака. Сначала нормы не было. Богатые сыновья Тыгына Бозеко и Откурай, а также брат Тыгына Ника платили сотнями соболей, с указанием — «за себя и за свой род».
Но очень скоро возникла необходимость упорядочить норму. Из-за жадности сборщиков в 1634 и 1636 годах произошли крупные восстания якутов.
После подавления вооруженного восстания в 1638 году в Москве решили учредить самостоятельное воеводское управление в Якутске. Петра Головина и Матвея Глебова назначили первыми воеводами Якутского острога.
— Русские основали на севере Якутии целые города, — рассказывает Андриан Борисов. — Например, Зашиверск — перевалочный пункт. По меркам ХVII века в городе было огромное население, около тысячи человек.
Москва далеко, контролировать одного воеводу невозможно. Поэтому назначили сразу двоих, чтобы приглядывали друг за другом.
До места службы они добирались три года.
Москва далеко, контролировать одного воеводу невозможно. Поэтому назначили сразу двоих, чтобы приглядывали друг за другом.
До места службы они добирались три года.
По царскому указу набрать штат воеводской канцелярии (писари-подъячьи, целовальники, таможенные и письменные головы) Головин и Глебов должны были самостоятельно. Головин набрал почти 400 служилых людей.
По царскому указу набрать штат воеводской канцелярии (писари-подъячьи, целовальники, таможенные и письменные головы) Головин и Глебов должны самостоятельно. Головин набрал почти 400 служилых людей.
— До приезда Глебова и Головина на Лене хозяйничали служилые разных острогов. Каждый острог имел влияние на определенные улусы. В 1637-ом в Заречье сложились две коалиции. Ботулинских и сыланских якутов поддерживали красноярцы, а кангаласских, мегинских и нахарских — енисейцы. Случалось, служилые воевали между собой.
Боясь наказания за свои преступления, служилые решили спровоцировать якутов напасть на войско воеводы Головина и переложить на них вину за свои прошлые грехи. До Якутского острога воеводы шли три года — времени для подготовки было предостаточно.
Зачинщики распространяли необоснованные слухи о Головине: якобы, тот проведет перепись, а потом отберет весь скот. Шла своеобразная информационная война.
Якуты боялись незнакомого слова «перепись». Когда Головин добрался до острога (в 1642 году), к городу уже подошло внушительное войско: до 1000 вооруженных людей.
— До приезда Глебова и Головина на Лене хозяйничали служилые разных острогов. Каждый острог имел влияние на определенные улусы. В 1637-ом в Заречье сложились две коалиции. Ботулинских и сыланских якутов поддерживали красноярцы, а кангаласских, мегинских и нахарских — енисейцы. Случалось, служилые воевали между собой.
Боясь наказания за свои преступления, служилые решили спровоцировать якутов напасть на войско воеводы Головина и переложить на них вину за свои прошлые грехи. До Якутского острога воеводы шли три года — времени для подготовки было предостаточно.
Зачинщики распространяли необоснованные слухи о Головине: якобы, тот проведет перепись, а потом отберет весь скот. Шла своеобразная информационная война.
Якуты боялись незнакомого слова «перепись». Когда Головин добрался до острога (в 1642 году), к городу уже подошло внушительное войско: до 1000 вооруженных людей.
Показательно, что до прямого столкновения и осады дело не дошло. В течение нескольких дней якуты разошлись по улусам: видимо, появилась верная информация о переписи и обязанностях воеводы.
Головин был в ярости от такой встречи. Кангаласские князцы — сыновья Тыгына — по якутскому обычаю предложили воеводе большой откуп за повинность перед ним. Но он не принял, а приказал всем явиться в острог. Многих русских и якутов арестовал, подверг пыткам, а некоторых приказал повесить «за измену».
А перепись провёл. Как считает крупный ученый, историк Василий Иванов, это была первая перепись населения в России. И очень подробная. Кое-где, правда, она не слишком задалась: так, переписчика Осипа Галкина заколол копьем Бозеко, сын Тыгына.
Показательно, что до прямого столкновения и осады дело не дошло. В течение нескольких дней якуты разошлись по улусам: видимо, появилась верная информация о переписи и обязанностях воеводы.
Головин был в ярости от такой встречи. Кангаласские князцы — сыновья Тыгына — по якутскому обычаю предложили воеводе большой откуп за повинность перед ним. Но он не принял, а приказал всем явиться в острог. Многих русских и якутов арестовал, подверг пыткам, а некоторых приказал повесить «за измену».
А перепись провёл. Как считает крупный ученый, историк Василий Иванов, это была первая перепись населения в России. И очень подробная. Кое-где, правда, она не слишком задалась: так, переписчика Осипа Галкина заколол копьем Бозеко, сын Тыгына.
— Головин установил норму ясака: держишь 4 головы скота — платишь шкуркой одного соболя в год, 20 голов — пять соболей. Не слишком обременительный налог.
Учреждение самостоятельного воеводского управления произвело экономический эффект. «До» из Якутии для царя уходило в год несколько тысяч соболей, «после» отправляли уже более 11 тысяч шкурок.
— Головин установил норму ясака: держишь 4 головы скота — платишь шкуркой одного соболя в год, 20 голов — пять соболей. Не слишком обременительный налог.
Учреждение самостоятельного воеводского управления произвело экономический эффект. «До» из Якутии для царя уходило в год несколько тысяч соболей, «после» отправляли уже более 11 тысяч шкурок.
Убийство ясачного человека приравнивалось к преступлению против государя. Сразу возникал вопрос: кто будет вместо убитого платить ясак царю?
Убийство ясачного человека приравнивалось к преступлению против государя. Сразу возникал вопрос: кто будет вместо убитого платить ясак царю?
«Пушная лихорадка» бесконечно продолжаться не могла. К 1650-60 годам соболь в Якутии был перебит полностью.
— Сегодня, оценивая события почти четырехвековой давности, мы ищем буквальные сходства и параллели с эпохой Колумба, Кука, Веспуччи, — говорит Андриан Борисов. — Это большое заблуждение.
Обстоятельства были совсем разные: испанцы в колониях принудительно насаждали католичество. А русский царь издал указ «насильно никого не крестить». Зачем резать курицу, несущую золотые яйца?
«Пушная лихорадка» бесконечно продолжаться не могла. К 1650-60 годам соболь в Якутии был перебит полностью.
— Сегодня, оценивая события почти четырехвековой давности, мы ищем буквальные сходства и параллели с эпохой Колумба, Кука, Веспуччи, — говорит Андриан Борисов. — Это большое заблуждение.
Обстоятельства были совсем разные: испанцы в колониях принудительно насаждали католичество. А русский царь издал указ «насильно никого не крестить». Зачем резать курицу, несущую золотые яйца?
Андриан Борисов, доктор исторических наук: «Русская колонизация принесла больше прогрессивного, чем негативного. Возьмите демографию: в середине XVII века здесь жили 50 тысяч человек, а к началу XXI – полмиллиона».
С Андрианом Борисовым беседовали:
Елена Фомина, автор и редактор проекта
Прокопий Бубякин, руководитель проекта
Мария Васильева, фотограф
Вертунчики и кулебяку для вас крутили:
Елена Фомина, автор и редактор проекта
Прокопий Бубякин, руководитель проекта
Мария Васильева, фотограф