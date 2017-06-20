Представители Якутии работают в Госдуме над совершенствованием закона о «дальневосточном» гектаре

Работа над поправками в закон о «дальневосточном» гектаре, внесенными по инициативе правительства страны, в настоящее время проходит в Госдуме. В экспертном заседании комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям участвуют министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева, а также народный депутат республики Юрий Прокопьев.

Проект предусматривает случаи расширения территорий, на которых допускается предоставление земельных участков в безвозмездное пользование. В частности, путем снятия запрета на предоставление наделов, где расположены защитные леса отдельных категорий.

Кроме того, предлагается дополнить действующий закон возможностью предоставления при определенных условиях участков в границах охотничьих угодий, а также положениями о порядке определения принадлежности к определенной категории земель.

Документ предусматривает усовершенствование процедуры предоставления гектара и уточняет форму представления информации о территориях, в границах которых земля не может быть предоставлена в безвозмездное пользование.

Для обсуждения концепции законопроекта на экспертное совещание приглашены представители профильных министерств и ведомств федерального и регионального уровней, в том числе члены Госсобрания (Ил Тумэн) и правительства Якутии.

Властями республики при реализации закона о «дальневосточном» гектаре в целях защиты интересов охотпользователей предлагается превентивно решить на законодательном уровне вопросы заключения охотхозяйственных соглашений, а также договоров аренды участков лесного фонда для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

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