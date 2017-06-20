Представители Якутии работают в Госдуме над совершенствованием закона о «дальневосточном» гектаре

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Работа над поправками в закон о «дальневосточном» гектаре, внесенными по инициативе правительства страны, в настоящее время проходит в Госдуме. В экспертном заседании комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям участвуют министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева, а также народный депутат республики Юрий Прокопьев.

Проект предусматривает случаи расширения территорий, на которых допускается предоставление земельных участков в безвозмездное пользование. В частности, путем снятия запрета на предоставление наделов, где расположены защитные леса отдельных категорий.

Якутяне активно берут «дальневосточные» гектары на родине

Кроме того, предлагается дополнить действующий закон возможностью предоставления при определенных условиях участков в границах охотничьих угодий, а также положениями о порядке определения принадлежности к определенной категории земель.

Документ предусматривает усовершенствование процедуры предоставления гектара и уточняет форму представления информации о территориях, в границах которых земля не может быть предоставлена в безвозмездное пользование.

Для обсуждения концепции законопроекта на экспертное совещание приглашены представители профильных министерств и ведомств федерального и регионального уровней, в том числе члены Госсобрания (Ил Тумэн) и правительства Якутии.

Властями республики при реализации закона о «дальневосточном» гектаре  в целях защиты интересов охотпользователей предлагается превентивно решить на законодательном уровне вопросы заключения охотхозяйственных соглашений, а также договоров аренды участков лесного фонда для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

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