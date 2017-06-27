Представители регионов России оценили вкус и качество сырдахских помидоров

Участники всероссийского семинара-совещания по государственной поддержке малых форм хозяйствования и развития сельских территорий 27 июня посетили круглогодичный тепличный комплекс в селе Сырдах и продегустировали продукцию кооператива «Сахаагропродукт».

26 представителей субъектов России побывали в теплице, построенной по японским технологиям, а также республиканском логистическом центре сельхозкооператива «Сахаагропродукт».

Первый объект гостям показывал директор тепличного комплекса Дмитрий Захаров. Он рассказал, что первая очередь была введена в строй в прошлом году. Сейчас здесь успешно выращиваются помидоры.

«Работа идет в экспериментальном режиме – регулируем подсветку, температуру и другие параметры. Высота теплицы достигает 4-4,5 метров, из-за чего не можем пока получать урожай желаемых объемов, поэтому следующие комплексы планируем делать выше – до 5,5-6 метров», — отметил директор.

Получаемая продукция поставляется в детские дошкольные учреждения Якутска по цене 250 рублей за килограмм, а также в продуктовые магазины, где она реализуется за 350 рублей. При этом себестоимость помидоров составляет 400 рублей за килограмм.

В 2018-2019 годах будут построены следующие очереди тепличного комплекса, где начнут выращивать огурцы, клубнику и виноград. Участники семинара-совещания продегустировали и похвалили вкус помидоров.

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«Впечатления следующие: мы увидели современные технологии, которые ничуть не отличаются от того, как сейчас строят по всей России. Понятно, что затраты здесь будут больше за счет сурового климата. Но при этом урожайность высокая, а себестоимость вполне приемлемая для условий Якутии. Думаю, в республике есть все шансы развивать промышленное овощеводство закрытого грунта. Причем это касается не только томатов и огурцов, но и всего набора, выращиваемого в теплицах», — поделился впечатлениями заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Юрий Лысов.

Председатель «Сахаагропродукта» Константин Тимофеев провел экскурсию по второму объекту. Он рассказал, что организация реализует продукцию участников кооператива в Якутске и промышленных районах республики. Гостям показали цеха, где производят пластиковую тару для молочной продукции, занимаются расфасовкой сливочного масла и перерабатывают дикоросы. Всю продукцию можно было продегустировать.