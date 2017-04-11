Деятельность фирмы «Черов и К» по привлечению денежных средств граждан приостановлена на год

Министерство архитектуры и строительного комплекса республики сообщило ЯСИА, что сумма нецелевых средств, использованных компанией ООО СПФ «Черов и К», в 2016 году составила более 11 миллионов рублей. Тем временем, дольщики ждут возвращения своих денег или завершения строительства домов, которые должны были сдать в эксплуатацию еще три года назад.

Напомним, ранее мы писали, что группа обманутых граждан из Якутска готовит письма, адресованные главе республики Егору Борисову и президенту России Владимиру Путину. Причина – долевое строительство жилых домов в микрорайоне «Ильинка», которое продолжается уже несколько лет.

По сведениям активистов, в 2013 году строительно-производственная фирма «Черов и К» объявила о начале возведения трех четырехэтажных 32-х квартирных жилых блоков. Для этих целей застройщик стал привлекать денежные средства граждан.

«Хотим особо подчеркнуть, что деньги вносились нами в пользу застройщика не по каким-то «серым схемам», а по законным и прошедшим государственную регистрацию договорам участия в долевом строительстве», — говорят дольщики.

Сам застройщик Иван Черов утверждает, что работы по завершению строительства начались и ждать осталось недолго: «Корпус Г-1 введем в сентябре этого года. Г-2 — до конца года. Г-3, возможно, перенесем на следующий, но обязательно сдадим в максимально короткий срок. Я человек советского воспитания, не хочу выглядеть в глазах земляков обманщиком».

Тем временем, Управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии уведомляет, что с 16 марта этого года деятельность ООО СПФ «Черов и К» по привлечению денежных средств граждан приостановлена на 12 месяцев.

«Пострадавшие включены в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Блок Г-1– одиннадцать человек, блок Г-2 – двенадцать, блог Г-3 — шесть», — заявил первый заместитель руководителя Госстройнадзора Павел Корнилов.

По данным пресс-службы Минстроя региона, степень строительной готовности объектов — 30%, 15% и 10% соответственно. Причем блок Г-3 находится на этапе нулевого цикла, то есть установлен лишь свайный фундамент.

«Поскольку низкая строительная готовность объектов «Блок Г-1», «Блок Г-2» не подтверждает затраты застройщика, материалы были направлены в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РС(Я) для проведения проверки на предмет мошеннических действий со стороны руководства ООО СПФ «Черов и К», — отметили в ведомстве.

Однако в возбуждении уголовного дела было отказано.