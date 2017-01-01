Поводы для улыбок: Самые позитивные новости о Якутии в 2016 году

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Подбирать события для новогоднего рейтинга можно по разным критериям. Но самый приятный из них — степень забавности того или иного инфоповода. Всегда интересно вспоминать прошедший год как сумму моментов рассмеяться, а не грустить.

Для того, чтобы придать нашим воспоминаниям некую академичность, мы воспользуемся сервисом Google Trends. Пусть он расскажет нам, какие заголовки локальных новостей нравились глобальной аудитории. Итак, на первом месте — клип L’One «Якутяночка». Если мы прямо сейчас зайдем в комментарии под этим видео, то увидим, что позитивные эмоции люди испытывают по причине того, что стилистически эта работа очень похожа на аналогичные произведения других артистов.

Топ-5 якутян, удививших нас в 2016 году

Следующей по популярности идет новость про «Оскар» для Ди Каприо. Здесь все более-менее ясно — кажется, что в этом году не было ни одного СМИ, которое бы не написало об этом. На почетном третьем месте — приключения Тома Харди в нашей республике. Хотя фактически актер посещал регион в 2012 году, серия снимков «Отдыхай, как Том Харди в Якутии» стала популярна только сейчас.

Теперь же вспомним менее топовые, но не менее интересные события. К примеру, в начале лета пьяный пассажир по ошибке улетел в Краснодар вместо Якутска. Как пояснил стражам порядка 22‑летний мужчина, он отправился на посадку в столичном аэропорту Домодедово после того, как выпил с друзьями. В самолете молодой человек занял свободное место и сразу же заснул. На выходе из краснодарского аэропорта его остановили сотрудники полиции для проверки документов. От них молодой человек и узнал, что прилетел зайцем совершенно в другой город.

В середине июля республика вновь оказалась в центре внимания — в Якутск прилетел американский самолет-разведчик с украинскими инспекторами, работающий в России по программе «Открытое небо». Борт выполняет полеты с запада на восток, в Якутск он прибыл из Улан-Удэ. После дозаправки вылетел на северо-восток России. Машина работала в России по согласованному маршруту с 18 по 23 июля.

Сразу после этого находчивые местные жители подкинули новый повод для разговоров — начали лепить снеговиков в разгар самого жаркого месяца в году. В двух районах, Кобяйском и Мирнинском, в середине июля выпал снег. Похолодание, вызванное пришедшим с Арктики циклоном, привело к понижению температуры воздуха на территории шести улусах республики.

А теперь к новости о будущем. В июле 2017 года в нашу республику прибудет на отдых семейная пара, которая приобрела путевку за 570 тысяч рублей. Путешественники приобрели тур «Арктический круиз по реке Лене». Он включает в себя перелет в обе стороны из Москвы в Якутск, 14‑дневное плавание по Лене на лайнере с проживанием в двухместной каюте и питанием по системе «полный пансион».

В завершение нашего импровизированного топа — несколько заголовков якутских новостей образца 2016 года, которые прекрасны сами по себе: «В Якутии женщина родила в тайге в окружении медведей», «В Якутии врач поставил диагноз по присланному в WhatsApp снимку», «Жители Якутска выкупили замерзшую хурму у застрявшего дальнобойщика», «Вышел трейлер «Звездных войн» на якутском языке».

Топ-10 событий: Чем запомнится якутянам 2016 год

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