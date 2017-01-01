Поводы для улыбок: Самые позитивные новости о Якутии в 2016 году

Подбирать события для новогоднего рейтинга можно по разным критериям. Но самый приятный из них — степень забавности того или иного инфоповода. Всегда интересно вспоминать прошедший год как сумму моментов рассмеяться, а не грустить.

Для того, чтобы придать нашим воспоминаниям некую академичность, мы воспользуемся сервисом Google Trends. Пусть он расскажет нам, какие заголовки локальных новостей нравились глобальной аудитории. Итак, на первом месте — клип L’One «Якутяночка». Если мы прямо сейчас зайдем в комментарии под этим видео, то увидим, что позитивные эмоции люди испытывают по причине того, что стилистически эта работа очень похожа на аналогичные произведения других артистов.

Следующей по популярности идет новость про «Оскар» для Ди Каприо. Здесь все более-менее ясно — кажется, что в этом году не было ни одного СМИ, которое бы не написало об этом. На почетном третьем месте — приключения Тома Харди в нашей республике. Хотя фактически актер посещал регион в 2012 году, серия снимков «Отдыхай, как Том Харди в Якутии» стала популярна только сейчас.

Теперь же вспомним менее топовые, но не менее интересные события. К примеру, в начале лета пьяный пассажир по ошибке улетел в Краснодар вместо Якутска. Как пояснил стражам порядка 22‑летний мужчина, он отправился на посадку в столичном аэропорту Домодедово после того, как выпил с друзьями. В самолете молодой человек занял свободное место и сразу же заснул. На выходе из краснодарского аэропорта его остановили сотрудники полиции для проверки документов. От них молодой человек и узнал, что прилетел зайцем совершенно в другой город.

В середине июля республика вновь оказалась в центре внимания — в Якутск прилетел американский самолет-разведчик с украинскими инспекторами, работающий в России по программе «Открытое небо». Борт выполняет полеты с запада на восток, в Якутск он прибыл из Улан-Удэ. После дозаправки вылетел на северо-восток России. Машина работала в России по согласованному маршруту с 18 по 23 июля.

Сразу после этого находчивые местные жители подкинули новый повод для разговоров — начали лепить снеговиков в разгар самого жаркого месяца в году. В двух районах, Кобяйском и Мирнинском, в середине июля выпал снег. Похолодание, вызванное пришедшим с Арктики циклоном, привело к понижению температуры воздуха на территории шести улусах республики.

А теперь к новости о будущем. В июле 2017 года в нашу республику прибудет на отдых семейная пара, которая приобрела путевку за 570 тысяч рублей. Путешественники приобрели тур «Арктический круиз по реке Лене». Он включает в себя перелет в обе стороны из Москвы в Якутск, 14‑дневное плавание по Лене на лайнере с проживанием в двухместной каюте и питанием по системе «полный пансион».

В завершение нашего импровизированного топа — несколько заголовков якутских новостей образца 2016 года, которые прекрасны сами по себе: «В Якутии женщина родила в тайге в окружении медведей», «В Якутии врач поставил диагноз по присланному в WhatsApp снимку», «Жители Якутска выкупили замерзшую хурму у застрявшего дальнобойщика», «Вышел трейлер «Звездных войн» на якутском языке».

Топ-10 событий: Чем запомнится якутянам 2016 год