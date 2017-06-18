Посланцы Полюса холода оживили московскую улицу

На Верхоянской улице в Москве прошло необычное мероприятие. Делегация одноименного улуса республики провела там встречу с жителями столицы и организовала флешмоб. Якутяне в национальной одежде стали раздавать прохожим флаеры с интересными фактами о своем районе, а в завершение действа станцевали осуохай.

Флешмоб «Ожившая улица» длился ровно 68 минут – по числу градусов ниже нуля, зафиксированных как температурный минимум для северного полушария Земли. Москвичи, живущие на Верхоянской улице, с восторгом встречали гостей в ярких одеждах и с любопытством расспрашивали о далекой Якутии. Причем больше всего их волновало, как при столь низких температурах люди могут выживать. Десятки москвичей оценили красоту якутских национальных костюмов и аксессуаров.

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Верхоянская улица оживилась возгласами: «Якутия? Как же это далеко!», «Какие прекрасные костюмы!», «Живем тут всю жизнь и впервые воочию видим гостей из Верхоянья».

Атмосфера дружбы и взаимоуважения плавно переместилась на Верхоянскую улицу из местной библиотеки, где на презентацию района собралось очень много детей из окрестных домов. Они с большим интересом выслушали рассказ о далекой республике. Внимание ребят захватил традиционный обряд алгыс, народные якутские песни и танцы. Они поучаствовали в викторине и получили на память сувениры.

Глава управы Бабушкинского района Москвы Сергей Аганеев и мэр города Верхоянска Евгений Потапов констатировали, что теперь далекий северный край стал ближе подрастающему поколению москвичей. Постпред Якутии в Москве Юрий Куприянов призвал ребят больше читать и быть патриотами своей страны. Он предложил подобную встречу сделать традиционной и проводить ежегодно 15 июня.

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