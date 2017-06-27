«Полярные авиалинии»: Затопленный в аэропорту Белой Горы Ан-26 эксплуатироваться не будет

Вчера в соцсетях появилась фотография, на которой изображен самолет Ан-26 «Полярных авиалиний», затопленный в аэропорту поселка Белая Гора Абыйского района. Некоторые пользователи предположили, что воздушное судно после этого инцидента продолжат эксплуатировать. Однако в пресс-службе перевозчика эту информацию опровергли.

«Воздушное судно списано после жесткой посадки на «брюхо» в октябре прошлого года. Могу заверить, что списанные самолеты уже никак не используются, даже на запчасти», — сообщили в авиакомпании.

Отметим, что сейчас на северных реках Якутии продолжается ледоход, и в связи с этим на всей территории Абыйского района объявлена чрезвычайная ситуация.

«Пока обеспокоенность вызывает Белая Гора – уровень Индигирки повышается, подтоплен аэропорт. 19 июня прибыл последний борт, сейчас взлетное поле закрыто», — подчеркнул ранее глава улуса Станислав Цюхцинский.