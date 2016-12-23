Полицейские Якутска сменили форму на новогодние костюмы и вручили подарки детям

В преддверии новогодних праздников в Якутске стартовала благотворительная акция «Подари волшебство», организованная столичными полицейскими. В течение трех дней сотрудники ПДН и участковые уполномоченные будут вручать конфеты и игрушки детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«Эта акция проводится ежегодно, мы планируем посетить более 150 детей. В роли Снегурочек и Дедов Морозов выступают сотрудники полиции городских отделов – инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые», — сообщила ЯСИА начальник ПДН МУ МВД России «Якутское» Маргарита Андреасян.

1 из 21