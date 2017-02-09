Погорельцы без статуса: Сгоревший дом на улице Лизы Чайкиной оказался «самостроем»

В Якутске 8 февраля вспыхнул пожар в трехэтажном доме на улице Лизы Чайкиной, 5. Огненное зарево было хорошо видно из многих районов города. В результате сгорели третий мансардный этаж, где располагалось девять квартир, и крыша. 22 человека лишились жилья. Учитывая, что строительство велось незаконно, владельцы квартир не претендуют на официальный статус погорельцев.

Мэрия: «Дом на Лизы Чайкиной — самострой»

В департаменте градостроительства мэрии подтвердили информацию о том, что дом, который построил жилищный кооператив на улице Лизы Чайкиной, — действительно самовольное строение. Никаких разрешений на воздвижение объекта у ЖСК не было. Причем земельный участок, как отметили в Агентстве земельных отношений, кооператив оформил под строительство ИЖС.

«По имеющейся у нас информации, проект строительства многоквартирного жилого дома по адресу: улица Лизы Чайкиной, 5 не проходил госэкспертизу, государственный строительный надзор по этому объекту не проводился. Согласие на постройку органы МСУ тоже не выдавали», — говорится в сообщении департамента.

Трехэтажный дом с мансардой включен в базу учета и мониторинга самовольных строений на территории городского округа «Якутск». Но решения о его сносе пока не принималось. Необходимо отметить, что реестр самовольных строений размещен на сайте якутск.рф, и каждый желающий может проверить интересующий его адрес.

В Якутске в настоящее время есть семь жилых домов, построенных самовольно. Из них по распоряжению мэрии согласно п.4 ст. 222 Гражданского кодекса РФ в ближайшее время будет снесен дом на улице Красильникова, 4/7. Кроме того, имеется решение суда, вступившее в силу 13 января этого года, на снос четырехэтажного жилого дома по улице Красильникова, 4/6.

Союз строителей: «Они не наши члены»

Как оказалось, ни ЖСК «Таатта» — кооператив, который начал застройку дома на Лизы Чайкиной, ни ЖСК «Новый дом», созданный на базе первого, ни ЖНК «Новый дом», ни, в конце концов, не так давно образовавшийся ЖСК «Лиза Чайкина» не являются членами СРО «Союз строителей Якутии».

«Ни один из названных жилищных кооперативов, занимавшихся строительством дома, не состоял и не состоит в нашем союзе. Для воздвижения объектов не выше трех этажей членство в саморегулируемой организации необязательно. С такими застройщиками сложно бороться в плане качества. Если бы они входили в СРО, то наши специалисты проверяли бы объект, техническую документацию и прочее», — подчеркнул начальник Управления допуска и контроля СРО «Союз строителей Якутии» Павел Третьяков.

Дольщики все равно несли деньги

О том, что многоквартирный дом на Лизы Чайкиной, 5 строится незаконно, Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) предупреждало еще три года назад. Но дольщики в надежде, что здание все равно возведут, продолжали нести деньги в кооператив.

Проверка Управления в мае 2014 года выявила, что земельный участок общей площадью 988 кв. м оформлен на Виктора Прошутинского (он является председателем ЖСК «Таата», ЖСК «Лиза Чайкина», ЖНК «Новый дом») с назначением «под ИЖС». Но при этом был построен монолитный железобетонный каркас трехэтажного здания.

«ЖСК «Лиза Чайкина», осуществляющий строительство на земельном участке, не предназначенном для возведения многоквартирного дома, без полученного в установленном порядке разрешения, не обладая статусом застройщика, привлек денежные средства граждан (членов кооператива)», — резюмировало Управление после проверки.

Материалы три года назад были направлены прокурору Якутска Алексею Морозову и главе города Айсену Николаеву. А Виктор Прошутинский, по имеющейся информации, проживает сейчас в Москве.

Сгорел не дом, а «летняя дача»

Как выясняется, оформить участок земли под ИЖС, построить на нем многоквартирный дом, быстро распродать квартиры жителям далеких деревень – достаточно распространенная схема. Об этом нам рассказали в департаменте жилищных отношений города.

Случай с многострадальным домом на ул. Лизы Чайкиной, 5 — как раз из этой серии. Скорее всего, у большинства дольщиков регистрация где-то в улусе, документов на сгоревшее жилье не имеется. В таком случае они приравниваются к категории граждан, у которых сгорели летние дачи. Единственное, на что люди могут претендовать, – страховка в размере 50 тысяч, которая выдается специальной комиссией городской администрации. Сумма вряд ли покроет их издержки, но хоть что-то в столь плачевном положении.

Страховка выдается без городской прописки. Просто жильцам надо доказать, что в улусе они, допустим, продали дом и купили квартиру в городе. Ждали заселения, но лишились единственного жилья. Даже с улусной пропиской жители могут считаться городскими, если докажут, что они живут в городе больше 10 лет. Немало таких случаев, когда суд вставал на их сторону. Единственное, их могут оштрафовать на 500 рублей за нарушение паспортного режима. И все.

У кого просить помощь? Нужно обращаться во все инстанции. На квартиры в маневренном фонде они претендовать не могут, но получить юридическую консультацию имеют право. Погорельцам следует обратиться в Главное архитектурно-планировочное управление с заявлением, что они утратили единственное жилое помещение.

Погорельцы: Успели пожить в новостройке только месяц

Практически все жильцы сгоревшего дома пошли на покупку сомнительной недвижимости, руководствуясь одним: стоимость квартир была намного ниже рыночной. Большинство квартир малогабаритные – строители давно поняли выгоду «муравейников». Угол в крохотной комнатушке огорожен под санузел. На оставшейся площади можно поставить минимум утвари. Мы поговорили с теми, кто минувшей ночью потерял нажитое имущество.

«Моя квартира расположена на первом этаже. Купила ее, чтобы на время визитов в город было где переночевать, отдохнуть. А так она стояла закрытая. К Новому году успели сделать ремонт, купить мебель. 7 января, в Рождество, справили новоселье. Думали с мужем, все будет хорошо – начинаем год с такого радостного события. Позарились на дешевку, и вот какие сюрпризы преподнес Год Петуха. Отдали за жилье около миллиона. С самого начала возникли неполадки с канализацией, отоплением. Теперь все сгорело. Когда приехали из деревни, увидели, что всю мою квартиру залили водой во время тушения пожара. Слов нет, чтобы описать наше горе», — рассказала жительница села Хатырык Намского улуса Альбина М.

«Моя двухкомнатная квартира относительно большая — 24,12 кв. м. Она стоила 1 млн 450 тыс. Полностью за нее я не расплатилась, кое-какие документы есть, в собственность оформить еще не успела. Вечером пришла домой с работы. Начала готовить ужин. Неожиданно начались перебои со светом. Выбежала в подъезд и стала кричать, чтобы привлечь внимание соседей. На нашем этаже заселены были только три квартиры. Люди, услышав мои крики, выбежали. Мы срочно собрали вещи и спустились на улицу. Пожар начался с недостроенной мансарды. Там никто не жил. Заселилась всего месяц назад. Ремонт и мебель купила. Так радовалась, что обрела жилье в Якутске. Теперь вот решили с соседями, братьями по несчастью, собраться и выработать общий план действий», — сообщила жительница Таттинского улуса Надежда Федорова.