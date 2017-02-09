Почта России: В инциденте с багажом британского путешественника Эндрю Ллойда нет нашей вины

Посылка со снаряжением, потеря которой помешала британскому путешественнику Эндрю Ллойду совершить пеший поход из Якутии в Индию, была отправлена не через Почту России. Об этом ЯСИА сообщили в пресс-службе предприятия.

Необходимые для пешего путешествия вещи, отправленные из Лондона в Россию, по непонятным причинам вернулись в британскую столицу.

«Там палатка, спальник, маленькая печка, теплые вещи. Но главное — арктический костюм, который защищает от экстремально низких температур. Я немного нервничаю. Думаю, что без большинства вещей обойдусь, но только не без костюма», — отметил путешественник в комментарии федеральным СМИ.

В Почте России заявили, что при пересылке вещей англичанин воспользовался услугами альтернативной доставочной компании.

«Отправление Эндрю Ллойда со снаряжением, возвращенное в Лондон, пересылалось не нами. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, мы рекомендуем пользоваться услугами Почты России. Два остальных отправления, пересылаемые Royal Mail и Почтой России, в ближайшее время будут доставлены по назначению», — сообщили в пресс-службе компании.

По словам Ллойда, задуманное путешествие — дело всей его жизни, поскольку главной его целью является сбор средств для Фонда гуркхов (Ghurka Welfare Trust), финансирующего восстановление деревень в Непале.