Большая приемная семья Корниловых: Для детей домашний очаг — это сила

В России многодетной принято считать семью с тремя и более несовершеннолетними детьми, в том числе усыновлёнными. Пелагея и Михаил Корниловы воспитывают 14 детей, 10 из которых приемные. На фестивале «Семья года-2016» глава Якутии Егор Борисов отметил их в номинации «Ответственное родительство» и вручил грант на 300 тысяч рублей. ЯСИА побывало в гостях у Корниловых в селе Тулагино и узнало, как и чем они живут.

Братья

У Пелагеи и Михаила Корниловых 14 детей. Живет семья в большом двухэтажном доме. Хотя всего несколько лет назад у них и жилье было другое, и детей поменьше — Арылхан, Куннэй и Станислав от первого брака Пелагеи Ивановны. Вскоре у супругов родилась дочь Катя. Сейчас ей 11 лет, и она учится в Хамагаттинской саха-французской гимназии Намского улуса. С 2010 года Корниловы являются одной из самых многодетных приемных семей в Якутии.

— Когда мы поженились, мне исполнилось 37 лет, и я думала, что еще родить не смогу, хотя всегда хотела большую семью. Поэтому постепенно стала уговаривать мужа взять ребятишек из детдома. Миша не сразу, но все же согласился. В отделе опеки села Тулагино нам рассказали о школе приемных семей. Сначала мы написали заявление, что возьмем двоих детей — мальчика и девочку, но в итоге в нашей семье появились братья Шахим и Шакир. Им тогда было по 6 лет. Мы им дали якутские имена — Ньургус и Айтал, — рассказала Пелагея Корнилова.

Самым старшим из приемных детей является Вася. Корниловым однажды позвонили из реабилитационного центра и рассказали, что мальчика 12 лет должны определить в детский дом «Берегиня». Почему-то в центре были уверены, что супруги этого не допустят.

— Я никогда не выбирала своих детей. Так сложилось. Кого давали, всех брала. Из центра мы привезли Васю. Сейчас он уже студент Намского политехнического института. Недавно написал мне оттуда письмо, в котором признался, что не знает, как повернулась бы его судьба, если в то время мы не приняли его в семью, — делится Пелагея. — Вася был проблемным ребенком. Я знала причину — тяжелое детство, как у многих моих ребятишек. Они успели хлебнуть горя еще с малых лет… Нас не раз вызывали в школу. Но мы все преодолели. Знали, что дети такими не рождаются. Все зависит от нас, родителей. В итоге Вася успешно окончил школу и поступил в техникум, где обучается на строителя. В этом году получит диплом.

Самый младший в семье среди мальчиков — 10-летний Амыдай. В январе ему исполнится 11. Мальчик хорошо учится в школе и уже два года занимается футболом с тренером Захаром Дегтяревым в ДЮСШ №8. Кто бы мог подумать, что ребенок, который никогда не ходил в детский сад и не умел писать и читать, будет в числе «хорошистов».

— Мы взяли его к себе, когда ему было 5 лет. Он успел посетить только подготовительную группу в саду. Потом пошли в 1 класс и выяснилось, что у нас страшный почерк и читать мы не умеем. А сейчас Амыдай и пишет уже хорошо, и читает много книг. Отлично пересказывает истории, — рассказывает Пелагея Ивановна. — Амыдай однажды мне сказал: «Мама, я буду хорошистом». В душе я не поверила. А он по окончании 3 класса в прошлом году пришел и говорит: «Я стал хорошистом!» Вот радости-то было! Цели своей достиг. Горжусь им.

Сестры

Потом в семье появилась воспитанница детского дома «Берегиня» Юля. У девочки при рождении установили задержку психического развития и умственную отсталость средней степени. Она родилась с врожденной деформацией, которую в народе принято называть «волчья пасть». К счастью, в 2008 году, когда Юле исполнилось три года, врачи Национального центра медицины удачно провели операцию по устранению расщелины. А в 2010 году она обрела родителей в лице Пелагеи и Михаила Корниловых.

— Это была моя первая приемная дочь. Пришла в нашу семью слабенькой. А сейчас это совершенно здоровый, крепкий ребенок, который прекрасно и четко говорит, хотя раньше не мог и предложения составить. Сейчас ей 11 лет, она успешно учится в коррекционной школе №4 в Якутске. Живет там же в интернате, а по выходным бывает дома. Она — чудесная девочка.

После Юли в семью пришла маленькая Таня. Из Дома малютки ее должны были перевезти в «Берегиню». Но Корниловы решили ее судьбу иначе. Теперь Таня — самая младшая сестренка в семье и самая любимая внучка, признается Пелагея Ивановна. На новогодние каникулы мама Михаила Петровича ждет ее и Ньургуса к себе в гости в село Стойка Усть-Алданского улуса.

Ученица третьего класса Тулагинской средней школы китаяночка Арика — тоже дочка Пелагеи и Михаила Корниловых. Ей было пять лет, когда они забрали ее из уже известного им детского дома «Берегиня». Как и Амыдай, она никогда не ходила в детский сад, но с рождения оказалась очень способной. Все школьные домашние задания Арика делает сама, регулярно посещает кружок по математике. Родители пытались отдать дочку и на танцы, но та больше предпочитает играть с братьями в шахматы.

Лера, Ксюша и Гоша

Самыми последними в семью пришли Лера, Ксюша и Гоша Кобяковы. Они воспитывались тоже в приемной семье в селе Тулагино, но год назад у них умерла мама. Чтобы детей не определили обратно в детдом, Пелагея Ивановна с Михаилом Петровичем взяли их к себе.

Сейчас Лера и Гоша являются воспитанниками Чурапчинской спортивной школы. Лера — легкоатлетка, завоевала не один десяток медалей. Дома в гостиной висит стенд, где одну сторону богато украшают награды Леры, а с другую, в таком же количестве, всех остальных членов семьи.

13-летняя Ксюша учится в 6 классе и от сестры не отстает — занимается стрельбой из лука и боксом. Пелагея Ивановна немного расстраивается из-за этого, а папа Михаил Петрович наоборот поддерживает дочь в этом.

Каждый ребенок — личность

Дома все разговаривают на якутском языке, вне зависимости от родного языка детей. Маленькая Танечка в три года пришла в семью русскоязычной, а, прожив с бабушкой в Усть-Алданском районе, якутский выучила лучше всех, причем разговаривает старо-якутским наречием, и учится в национальном классе.

Сын Ньургус, азербайджанец по национальности, маленький вундеркинд в семье. В свои 13 лет испробовал 8 различных направлений: вольную борьбу, пение, бальные танцы, жонглирование и многое другое.

— Ньургус везде и всюду участвует, я поддерживаю каждые его начинания. С прошлого года углубленно занимается якутским фольклором, а начал еще в 1 классе, хотя раньше язык вообще не знал, как и многие мои дети. Все они освоили язык саха достаточно быстро. В местном клубе молодой талантливый педагог Георгий Попов обучает Ньургуса вокалу, — говорит мама.

— Хожу на вокал и литературный кружок «Уус уран тыл». Хорошо учусь в 6 классе. В начальных туйгун этим (в переводе с якутского на русский — «был отличником»), а сейчас хорошист, математика непросто дается, — поделился Ньургус.

Ньургус считается любимчиком бабушки.

— Каждое лето езжу к бабушке вместе с Ксюшей и Таней в Усть-Алданский улус. Мы с радостью рано просыпаемся и сразу бежим на улицу, распахиваем настежь дверь, чтобы впустить в дом свежий воздух утра. После завтрака и уборки идем играть. Потом помогаем готовить обед, возимся в огороде, поливаем грядки. А вечерами смотрим советские фильмы про войну по совету мамы. Когда летом сильно жарко, то идем купаться. В районе есть чудесная местность «Алаhырдах», где мы постоянно отдыхаем, — увлеченно рассказывает мальчик. — Еще в октябре я ездил в оздоровительный лагерь «Чэбдик», где меня выбрали помощником старосты. Все вожатые были строгие, но была одна, Надежда Николаевна, которая тайком разрешала нам смотреть фильмы по вечерам.

По словам Пелагеи Ивановны, все дети в начальных классах учатся хорошо, а в старших из-за сложной программы появляются тройки. Особенно по математике. Но уроки делают сами, помогая друг другу.

— Мы только за Таню уроки делаем, — с улыбкой признается Ньургус. — Объяснять долго, поэтому пишем за нее. Мама иногда ей сама что-то долго объясняет, а Таня все равно наоборот делает.

Но видимо уроки прошли не зря — Таня вернулась из школы с радостной новостью: на контрольной по математике получила «пять». Конечно, больше всех обрадовалась мама.

Когда скучаешь по своему чужому

В 2013 году Пелагея Ивановна ушла из центра социального обеспечения, где работала долгие годы. Воспитывать 10 детей трудно, совмещать работу и дом не получается. Михаил Петрович тоже в прошлом году оставил трудовую деятельность и посвятил всего себя семье. Сейчас Пелагея Корнилова на общественных началах трудится в Ассоциации приемных семей в Якутске, а глава семьи официально зарегистрировался фермером.

— В 2015 году я открыл крестьянско-фермерское хозяйство. Попытался подать на грант начинающего фермера, но мне дважды отказали. Отправили заявку на «дальневосточный гектар» и тоже получили отказ. Но хозяйство увеличивать тем не менее буду. Зимой трех коров забили, чтобы деньги были. Сейчас у меня осталось шесть нетелей. На сенокосе помогают старшие дети и Гоша, — рассказывает глава семейства.

Если все дети чем-то заняты: спортом, наукой, творчеством, а каждое лето регулярно посещают лагеря отдыха, то сын Гоша никуда от папы не отходит.

— Ксюша и Арика в 2016 году две недели провели на базе отдыха во Владивостоке. А вот Гоша вообще не ездит в лагеря. Он зиму еле выдерживает в Чурапче — по папе скучает, — рассказал нам Ньургус.

— Гоша — папин сын, — подтверждает Пелагея Ивановна. — Он все проблемы отца решить хочет. Намерен пойти по стопам отца и стать фермером. Даже сделал отличный проект для школы про фермерство. А зимой звонит нам и первым делом задает вопрос «Вы помогаете папе по хозяйству?»

— Больше всех по Гоше скучает Амыдай, — говорит Ксюша. — Перед приездом Гоши на каникулы, он уже считает дни.

Мечта о большой семье

Дома дети всегда найдут чем заняться: кроме уборки и помощи по хозяйству родителям они увлекаются шахматами, лото, якутскими настольными играми и состязаниями на эрудицию.

В 2013 году правительство республики в качестве поддержки выделило Корниловым грант главы в размере 168 тысяч рублей, на которые они купили строительные материалы и возвели двухэтажный дом, где нашлось место каждому ребенку. Итого в доме 8 комнат на втором этаже и три на первом. Места хватает всем. Именно о таком доме, полном детей, тепла и уюта, мечтала Пелагея Ивановна.

— У мужа в семье было всего двое детей, в моей — семеро. Поэтому мне не было страшно воспитывать стольких ребятишек. Я с детства мечтала об этом. Всегда хотела, чтобы девочек и мальчиков было поровну. Так и вышло — у нас семь сыновей и семь дочерей.

Тяжело, конечно, в финансовом плане — на одни продукты в месяц уходит 50 тысяч рублей. Но это быт. Помогает то, что у нас свои мясо и овощи.

Дети все разные, характеры у них свои, но они всегда поддерживают друг друга. Понимают, насколько это важно, потому что с малых лет видели много плохого… Сейчас для них наша семья — это сила. Мы большая дружная семья, и наши дети с каждым годом становятся похожими на нас с мужем, — уверена Пелагея Корнилова.

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