Петр Чиряев: Надеюсь, мои вопросы дойдут до Владимира Путина и повлияют на развитие кино в стране

Руководитель ассоциации кинематографистов «Якутская республиканская киносеть» Петр Чиряев, присутствовавший в студии в ходе прямой линии президента России Владимира Путина, поделился впечатлениями от мероприятия.

«К сожалению, вопрос во время эфира задать не удалось, но я смог передать сотрудникам пресс-службы Кремля предложения относительно выдачи прокатных удостоверений и представил проект развития региональной киносети. Думаю, что выполнил свою миссию», — сообщил Петр Чиряев на своей странице в социальной сети.

Отметим, присутствовавший на прямой линии якутский предприниматель Максим Егоров тоже не смог задать вопросы президенту. Первое его обращение касалось цен на пассажирские авиабилеты, а второе — развития туризма.

В ходе беседы с гражданами Владимир Путин ответил на множество вопросов. Наиболее интересными для якутян стали слова главы государства о «дальневосточном» гектаре и ситуации с владельцами домов, оказавшихся в охранной зоне газопроводов.