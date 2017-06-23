Накануне очередного достижения: Якутяне в четвертый раз попытаются попасть в Книгу рекордов Гиннесса

На Ысыахе Туймаады 24 июня планируется установить рекорд по самому большому количеству людей в национальных костюмах. Якутяне в четвертый раз постараются вписать своё достижение в Книгу Гиннесса. ЯСИА вспоминает предыдущие рекорды, установленные на национальном празднике.

2011 год. Самое массовое исполнение музыки на варганах

В 2011 году участники международного фестиваля варганной музыки «Хомус в культурном пространстве» установили рекорд Гиннесса, сыграв одновременно на 1 344 хомусах. Однако достижение было зафиксировано не в местности Ус Хатын, а днем ранее в здании Сахацирка. Первоначальные планы организаторам пришлось поменять из-за просьбы официального судьи Книги рекордов Клер Бёргесс. Таким образом, на Ысыахе Туймаады массовое исполнение повторили только в виде показательного выступления.

Для участия в Якутск приехало немало мастеров варганной музыки из многих стран мира.

2012 год. Самый массовый осуохай

23 июня 2012 года Якутия получила право на еще одну запись в книге Гиннесса – на Ысыахе Туймаады был установлен рекорд «Самый большой осуохай в мире».

Достижение официально зафиксировал судья Джек Брокбанк. В осуохае на площадке Кумысопития приняли участие 15 293 человека.

Чтобы рекорд состоялся, необходимо было соблюсти ряд обязательных требований. Участники должны были быть одеты в национальные костюмы, вторить словам запевалы Александра Саввинова, двигаться по часовой стрелке, не останавливаться и не разрывать круги хоровода. По команде судьи все 36 кругов пришли в движение. Самый большой осуохай в мире длился около двадцати минут. 2014 год. Самое массовое кумысопитие в истории

28 июня 2014 года во время Ысыаха Туймаады 11 136 участников одновременно исполнили торжественный обряд кумысопытия, что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

По словам судьи Патела Правина, ошибки в подсчете были исключены, всех входящих в центр кумысопития фиксировали «кликеры». Он тогда отметил, что цифра в 11 136 человек — просто фантастическая, ведь для рекорда было бы достаточно 500 участников. «Я фиксировал достижения в Таиланде, Южной Африке, на Аляске, однако всё перебивает сегодняшнее действо, когда одновременно обряд кумысопития исполняют несколько тысяч человек. Это было фантастически!» — сообщил он журналистам.