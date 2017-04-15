Педагог Прокопий Батюшкин: Я не лучший, но учусь им быть

Преподаватель истории и обществознания средней школы №33 города Якутска Прокопий Батюшкин до сих пор не верит в свою победу. Так бывает. Осознание придет чуть позже. Но справедливый вердикт уже вынесен жюри. Он стал абсолютным победителем профессионального конкурса «Учитель года», и именно ему предстоит в следующем году защищать честь родной Якутии на Всероссийском одноименном конкурсе и побороться за «Хрустального пеликана».

Подарок в день рождения

Это не первая победа молодого педагога. 15 марта Прокопий стал победителем образовательного конкурса «Учитель года Западной Якутии», проводимого под эгидой клуба «Учитель года РС(Я)» в селе Верхневилюйск. А затем – победа в главном профессиональном испытании. Он стоит на сцене, молодой, несколько растерянный и смущенный, и, как подобает победителю, благодарит любимую жену, уважаемых коллег, администрацию школы и конкурсантов.

— Что для вас означает успех?

— В этом мире события происходят не просто так, все надо заслужить, никогда не сдаваться перед трудностями. «Через тернии к звездам» — мой девиз. Каждый человек в понятие «успех» вкладывает свой смысл. Для меня это – состояться как профессионал, найти место в жизни и помочь определиться с выбором своим ученикам, чтобы они стали успешными и хорошими людьми. Мечтал ли я стать учителем? Не буду лукавить, с детства не задумывался об этом. История была моим любимым предметом в школе, и уже в старших классах знал, что будущая профессия будет связана именно с ней. Так я отучился на истфаке ЯГУ, продолжил образование в аспирантуре. А потом понял, что заниматься наукой, возможно, еще рано, и, круто изменив судьбу, пошел работать в школу.

— Что вам сказали ваши ученики после победы?

— Безусловно, они порадовались за меня, поздравили. Победа в конкурсе перевернула мою жизнь. Это большая ответственность. Но это и ответственность моих учеников тоже. Теперь мы с ними в одной связке. Об этом я их предупредил. Полностью согласен с победителем «Учителя года России – 2016» Александром Шагаловым из Армавира Краснодарского края, который сказал следующие слова: «Любой успех – это ответственность».

Учителя — навигаторы

— Почти десять лет вы работаете педагогом. С тех пор школа изменилась, подходы в образовании тоже. По сути, учителя из менторов стали навигаторами. Вы согласны с этим?

— Я не против этого. Однако мы должны научить учеников не только добывать знания из разных источников, но и общаться с ними. В предметах гуманитарного цикла важно научить детей спорить, аргументировать, подвергать сомнению очевидное и задавать вопросы, критиковать. Учитель не должен бояться говорить, отвечать на вопросы, излагать свою точку зрения на исторические факты, жизненные события. Чем интереснее он мыслит, тем большему научит своих учеников. Считаю, живое слово педагога – одно из важных составляющих обучения.

— А ваши ученики готовы к этому живому диалогу?

— Тут многое зависит от личности учителя. Все-таки в вопросе, что важнее: технологии или личность учителя, я выберу второе. Моя задача — мотивировать детей к изучению истории, одного из самых интересных школьных предметов. Совместный поиск оригинальных фактов, нестандартного подхода к материалу заставляет мыслить. А это уже начало успеха. История – занимательная наука, в ней много непонятого, нераскрытого и малоизученного. Возможно, этим она и привлекает. Дети по природе своей любопытные, готовы к любым экспериментам, главное — увлечь их. Другое дело, современные мальчишки и девчонки не любят читать. Да что молодежь, взрослые не все читают. А это катастрофически влияет на их кругозор, общее развитие. Моя цель – увлечь учеников.

— А как вы это делаете?

— Я не первый год в школе, но все еще нахожусь в поиске эффективных секретов обучения и воспитания. Современный учитель должен быть готов к изменениям. Как только наступает застой, он перестает быть интересен своим ученикам. Ведь они многое знают. Сейчас источник знаний – не только учитель и учебник, есть масса других способов и методов познания. Я в прошлом году выпустил ребят, которых взял в пятом. И, только сидя на выпускном, понял, что ведь это мои дети и они уже уходят – такая легкая грусть охватила. Меня радует, что сейчас они приходят в школу, делятся новостями. Хотел бы быть для своих учеников не только наставником, но и другом, человеком, с которым можно поговорить о спорте, проблемах, радостях. Педагог, считаю, должен быть добрым и любить детей. Вот тогда и возможен разговор.

— Значит ли это, что в преподавании важна прежде всего личность учителя, а не передовые технологии?

— Опыт учителя, его знания, его отношение к жизни и есть сам воспитательный процесс. Я учился в Верхневилюйской гимназии, и моими педагогами были ученики великого Учителя с большой буквы Михаила Алексеева, чье 100-летие мы отметим в этом году. Я застал в какой-то мере тот дух творчества и любви к обучению, который привил Алексеев, и очень горжусь этим. Учитель воспитывает детей своим примером, тем, что есть в нем самом. И я очень хотел бы стать таким же другом для своих учеников. Учитель должен быть личностью. Только в таком случае он может заинтересовать ребенка своим предметом. Это сложно. Я все еще учусь этому.

«Верни мне имя, Родина!»

— Как нужно преподавать историю? Почему, несмотря на усилия учителей, детям она не очень интересна?

— Да, история — непростой предмет, изучать ее сложно, тем более сейчас, когда факты каждый может интерпретировать по-своему. Поэтому детей нужно учить прежде всего критическому мышлению, умению рассматривать факты с разных точек зрения. Это сложно. Да и ситуация с учебниками непростая. Но это и есть задача учителя – сделать так, чтобы изучение истории превратилось в удивительное познание самого себя, а стало быть, истории республики, страны, целого государства. Например, тема моего открытого урока на конкурсе — «Россия в Первой мировой войне». Все дело в том, что два года назад я занялся поисками сведений о прадеде, уроженце Иркутской области, участнике Первой мировой войны. Единственное упоминание о нем в семье – одна фотография в военной форме и имя. Никто даже не знал о настоящих годах его жизни. Наверное, во всем был «виноват» возраст. Тогда мне исполнилось 33 года, и во мне проснулся азарт: докопаться до сути, узнать как можно больше о прадеде. Я написал кучу писем, отправил запросы в архивы Москвы, Иркутска и спустя два года полностью восстановил его боевой путь. Тогда меня и посетила идея оживить своего родственника на уроке истории. Со своими учениками шаг за шагом мы проследили его судьбу – биографию, ранения, в каких боевых операциях он участвовал, за что получил награду — Георгиевский крест 4-й степени. Через свою семейную историю я смотивировал их изучить историю своей семьи, а через нее — докопаться до летописи страны. А урок так и назывался: «Верни мне имя, Родина!»

Через судьбу одного человека мы воссоздали картину славного прошлого России. Тема Первой мировой еще мало изучена, в ней много «белых пятен», миллионы русских солдат ждут своих исследователей. Мы всего лишь приоткрыли завесу тайны, но она нашла горячий отклик в сердцах моих учеников. Дети умеют сопереживать, а это главное. Считаю, что учебник не должен быть догмой для учителя, он может сам выбирать материал для своего урока. Но согласен, что учебник – один из главных помощников педагога, поэтому он должен быть удобным, объективным.

— Быть учителем — ваша обязанность или призвание?

— Теперь я точно могу сказать, что это мое призвание. Случайные люди из школы уходят в первые годы работы, долго там не задерживаются. Престижно ли быть учителем? Не знаю. Но я горжусь тем, что я учитель, и с радостью говорю об этом. Это самая нужная и благородная профессия наряду с профессией врача. Часто вспоминаю свою первую школу, первый коллектив, первые уроки в селе Теплый Ключ, что в Томпонском районе. Это маленькая малокомплектная школа, где в классе — от четырех до десяти детей. Тогда я мечтал о большой школе! Но спустя годы иногда ностальгирую по тем временам. Наша 33-я – одно из самых больших столичных учебных заведений. У нас учатся свыше полутора тысяч детей, в классах — от тридцати учеников. В этом году мы справим 25-летний юбилей. Основатель этого учебного заведения Людмила Колосова, чье имя сейчас носит школа, мечтала создать творческую среду для каждого ребенка, чтобы он имел возможность развивать свои таланты. Считаю, ее идеи живы. Наш замечательный директор Тамара Таюрская смогла сохранить все это и умело руководит таким большим организмом, где комфортно живется всем ее обитателям. У меня прекрасные коллеги, у которых я постоянно учусь чему-то. Это небезызвестный Владислав Голованов, которого смело можно назвать флагманом исторического образования в республике, совершенно уникальный Сергей Вологжин – учитель от Бога.

Я классный руководитель 10 «Д» — социально-экономического класса. Когда их брал, был самым высоким, а теперь чуть ли не самый низкий в классе. Дети выросли. Мне забавно наблюдать, как они меняются. Могу сказать, что знаю своих учеников, научился им доверять и очень надеюсь на их поддержку. Доверительные отношения сложились и с родителями. Они благосклонно и с пониманием относятся ко мне, а все проблемы решаем сообща. Пользуясь случаем, передаю им слова благодарности!

Школа – не просто место работы. Это коллеги, дети, общение с которыми – важная часть моей жизни.

История – предмет о жизни

— Какие мысли у вас по поводу ЕГЭ?

— Не секрет, что сейчас учителя зависят от баллов, которые набирают их ученики на ОГЭ, ЕГЭ. Но я, в общем-то, понимаю коллег, которые работают на результат. Мы поставлены в такие условия. Безусловно, остальным детям все же тоже нужно уделять внимание, и на своих уроках стараюсь охватить всех. Другое дело, заниматься дополнительно не всегда удается. Что касается истории, ее не так часто выбирают, как обществознание. Но все идет к тому, что к 2020 году история войдет в перечень обязательных предметов для сдачи ЕГЭ. Так что учить ее придется всем. И это правильно.

Для выпускников скажу, что многие, подчас спонтанно и в последний момент выбирая обществознание, ошибочно считают его легким предметом. Да, это предмет о жизни, об обществе, но сейчас задания усложнены, и без соответствующих знаний и подготовки решить их сложно. Нужно заниматься ежедневно и работать с открытым банком заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ. И даже при этом сдать предмет на большое количество баллов практически нереально. В данном случае речь может идти о прохождении порога. А он достаточно высокий.

— Что для вас значит конкурс?

— Это колоссальный опыт, эмоциональные переживания. Конечно, стресс для учителя, но и отличный мотиватор, своеобразная встряска, а еще это общение с коллегами, новые знания, ощущения. Я обрел уверенность в своих силах. Считаю участие в конкурсе отличным подарком для себя. Главный итог – учиться, учиться и еще раз учиться.

— Есть у вас хобби?

— В последние годы увлекся исследованием архивных документов. Жаль, что времени совсем нет, могу этим заниматься только в период отпуска. Сейчас продолжаю изучать свою родословную, дошел до седьмого колена. Еще один аспект моих увлечений – история Первой мировой войны, участие в ней якутян. Выходцев из Якутской области было не так много, так что есть возможность по крупицам собрать сведения о большинстве из них. Недавно в «Северо-восточном гуманитарном вестнике» опубликовали мою статью о том, как проходила мобилизация на территории Олекминского улуса. В архивах нашел документы своего родного 1 Кулятского наслега Вилюйского улуса, материал собран, хочу написать книгу.

Люблю играть в футбол, проводить свободное время с семьей: ходить в кино, на каток, встречаться с друзьями, ездить на шашлыки. Мы обычная семья, у нас двое детей, сын и дочь. Жена очень поддерживала меня во время конкурса, да и всегда это делает. Моей победе она, конечно, обрадовалась, но понимает, что меня дома будет еще меньше. Но что делать? Назвался груздем…

До сих пор каждый раз волнуюсь перед уроком. Я не лучший, я еще учусь быть им.

— Интересно, современные дети дают прозвища учителям? У вас есть?

— Есть, и я даже знаю, как меня они называют, но не скажу.