Партии «Единая Россия» и «За женщин России» подписали соглашение о сотрудничестве

Региональные отделения партий «Единая Россия» и «За женщин России» подписали в Якутске соглашение о сотрудничестве. Взаимовыгодное решение, по словам руководителей, закрепило и без того тесные отношения двух политических сил.

«У народной партии «За женщин России» очень хорошие перспективы. Соцопросы показывают, что представительницы слабого пола являются более активной частью населения», — отметил секретарь ЯРО «Единая Россия» Александр Ноговицын.

«Мы ждали подписания документа около полугода, все необходимые процедуры были пройдены. Нужно быть едиными на этом большом пространстве России. В этом — наша главная задача», — подчеркнула председатель регионального отделения партии «За женщин России» Альбина Черепанова.

По словам Александра Ноговицына, инициатором сближения двух партий выступила заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Ольга Балабкина. «Соглашение подписано в преддверие больших выборов, в том числе президентских. Думаю, в этой ситуации все должны быть едины. Документом предусматривается и совместная работа по правовому просвещению населения», — заметила вице-спикер парламента.

Народный депутат республики Гульсум Бейсембаева добавила, что учиться у «Единой России» весьма ответственно и почетно: «Молодые партии должны видеть перед собой опыт и стремится к таким же показателям».