Парламент Якутии проконтролирует исполнение плана финансового оздоровления ГУП «ЖКХ РС(Я)»

Крупнейшее предприятие коммунальной сферы Якутии — ГУП «ЖКХ РС(Я)» — находится в глубоком кризисе. Власти региона намерены стабилизировать ситуацию путем реорганизации и финансовых вливаний.

«Финансовые показатели предприятия за последние три года ухудшились. Платежеспособность нарушена, финансовое состояние — критическое», — заявил министр ЖКХ и энергетики Гаврил Левин.

Глава ведомства подчеркнул, что ГУП «ЖКХ» «выглядит вполне самодостаточным». Однако его нынешнему состоянию способствовали увеличение доли краткосрочных кредитов, в том числе на северный завоз топлива, а также реализация инвестпрограммы без источников покрытия.

В этом году расходы предприятия составили 32,9 млрд рублей, что превышает собственные доходы на 24%. В результате дефицит источников приблизился к 6,3 млрд рублей, а ожидаемая кредиторская задолженность на конец года ожидается в размере 7,9 млрд рублей.

Правительство Якутии, по словам Левина, принимало все возможные меры — передвижки субсидий на межтарифную разницу по населению, авансирование учреждений местных бюджетов, реструктуризация бюджетных кредитов, которые привлекались на завоз топлива.

В октябре кабмином утвержден план финансового оздоровления предприятия, в котором предусмотрена финансовая поддержка на сумму 11,7 млрд рублей. Потребность обоснована убытками прошлых лет (2,2 млрд рублей), отвлечениями на инвестиции без источников (5,5 млрд рублей), кредиторской задолженностью по завозу топлива (4 млрд рублей). Всего выделялось 855 млн рублей. Кроме того, в бюджете на 2017 год предусмотрены частичные средства в размере 2 млрд рублей.

«Таким образом, исполнение всех мероприятий на оставшуюся потребность в объеме 8,9 млрд рублей находится в зоне риска, так как источники их финансирования окончательно не определены», — заострил внимание депутатов министр.

Парламентариев прежде всего интересовало, какие структурные преобразования будут проводиться, чтобы вывести ГУП «ЖКХ» из кризиса.

В настоящее время рассматривается несколько вариантов преобразования: акционирование со 100% долей республики, акционирование с долевым участием муниципальных образований, разделение предприятия на северную (с созданием казенного предприятия) и центральную зоны (ГУП с последующим акционированием). Не исключается отдельный вариант с передачей объектов в концессию.

«По структурным преобразованиям мы должны определиться буквально в первом квартале. Решения по ним будем принимать в более ранние сроки, чтобы двигаться к 1 января 2018 года», — заверил депутатов первый вице-премьер региона Алексей Колодезников.

Спикер Александр Жирков, завершая обсуждение, обозначил задачи: профильным комитетам взять на контроль исполнение плана, провести мониторинг эффективности привлечения кредитных ресурсов и инвестиций, правительству и ГУП «ЖКХ» совместно принять окончательный вариант по структурным преобразованиям.

В настоящее время ГУП «ЖКХ РС(Я)» обеспечивает теплоснабжением 74% территории Якутии, предоставляет коммунальные услуги в 26 муниципальных образованиях с охватом 337 населенных пунктов преимущественно в сельской местности. В хозяйстве предприятия насчитываются 782 котельные, 20 скважин, 53 водозабора, 8 канализационно-очистных станций, 8 водоочистных станций. Общая протяженность тепловых сетей составляет свыше 1,5 тыс км, водопроводных — почти 380 км, канализационных сетей — 77,4 км.