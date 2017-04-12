Палестинские хакеры взломали сайты нескольких якутских интернет-изданий

Прошлой ночью хакерской атаке подверглись два якутских новостных сайта: Yakutia.info и SakhaToday.ru. Судя по баннерам, оставленным на страницах порталов, взломщики принадлежат к палестинской группе AnonymousFox.

«Свободная Палестина, свободный ислам. Смерть сионизму. Они захватили нашу страну… Убиты отцы, матери и дети.. Почему?» — указано на баннерах. У некоторых пользователей при попытке зайти на сайт просто выдает ошибку.

Сообщается, что оба новостных портала не хостингуются на одном сервере, имеют разные системы защиты, однако были избирательно взломаны почти в одно и то же время. Кроме того, подвергся атаке сайт якутского технопарка.

Отметим, что палестинский конфликт длится уже больше 70 лет. Протестующие против создания нового государства Израиль палестинцы с оружием в руках отстаивают своё право на земли, которые были до этого покинуты евреями еще в начале первого тысячелетия нашей эры.