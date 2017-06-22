Ответят все: Глава Якутии пообещал уволить чиновников, сорвавших программу переселения

Глава Якутии Егор Борисов публично заявил о том, что главы тех муниципальных образований, которые не успеют к 1 сентября 2017 года завершить программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, будут сняты с должности.

«У нас есть договоренность с федеральным центром о том, что в сентябре мы решим все проблемы по переселению граждан – будет закончено строительство законтрактованных объектов и оформлены все необходимые документы. Вы должны понимать всю свою ответственность, я свое слово сдержу и сниму виновных в срыве программы с должностей», — обратился Егор Борисов к членам правительства и главам муниципалитетов.

По словам Ил Дархана, республика попросила огромную сумму в 30 миллиардов рублей из бюджета страны, чтобы обеспечить якутян качественным жильем: «Мы не можем нарушить данные обязательства».

Как отметила министр архитектуры и строительного комплекса Якутии Вера Кузакова, чье ведомство ответственно за реализацию республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», на сегодняшний день работа выполнена на 70% — расселено более 21 тысячи граждан.

Всего в программе принимают участие 43 муниципальных образования и городских округа, которые имеют аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми в установленном порядке до 1 января 2012 года.

«Несмотря на проводимые Минстроем и правительством региона мероприятия, сорваны сроки исполнения плана расселения граждан этапа 2014 года в трех муниципальных образованиях: Верхневилюйский улус, поселок Чернышевский, Нюрбинский район», — пояснила Кузакова.

Она рекомендовала главам усилить контроль за ходом строительства объектов и их качеством, а также обратить пристальное внимание на своевременное оформление правоустанавливающих документов на завершенные объекты и передачу их гражданам.

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Егор Борисов: Якутия в 2018 году продолжит программу по переселению граждан из аварийного жилья