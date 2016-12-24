Ответственная должность: в Якутии отметили 25-летие образования института высшего должностного лица

На торжественном собрании общественности в Театре оперы и балета, посвящённом празднованию 25-летию возникновения института высшего должностного лица региона, действующий глава республики и его предшественники много говорили о высших целях и предназначении.

Егор Борисов подчеркнул, что появление этой должности в начале 1990-х в немалой степени способствовало сохранению единства Российского государства. Именно первый президент республики Михаил Николаев был одним из основных инициаторов подписания федеративного договора — единственного способа сохранения страны.

Ил Дархан дал свою оценку деятельности предшественников: «Время Михаила Ефимовича — это время формирования новой республики и выбора путей развития. Тогда был избран вариант социально-ориентированного общества. Вячеслав Штыров понимал, что социально-ориентированное развитие базируется на крепкой экономике. Три нем была заложена новая экономика, и вся его деятельность способствовала созданию основы».

Егор Борисов также рассказал, в чём видит собственную миссию на посту главы республики. «Моё дело — обеспечить преемственность, продолжить дело своих предшественников: вести социальную политику и развивать экономическую базу в новых условиях. Сегодня эти цели должны достигаться усилиями не только главы, но и всего общество», — подчеркнул он. Кроме того, Ил Дархан отметил, что действия руководителей региона во все времена были продиктованы только интересами населения.

Первый президент Якутии Михаил Николаев рассказал, в какой трудный для всей страны момент появился институт высшего должностного лица, и насколько это было нужно республике. «С тех пор прошли долгий путь. Всегда говорили, что являемся частью Российской Федерации. Это — великий завет наших предков. Ни на минуту не колебались на выбранном пути. Мы есть и будем в составе страны», — сказал Николаев.

Он пожелал Егору Борисову сил для реализации намеченных планов.

Второй президент Якутии Вячеслав Штыров рассказал о заслугах своих коллег, но большое внимание уделил вызовам, которым будет отвечать республика в условиях современного развивающегося мира: «Опыт и традиции, заложенные первым президентом, помогут в этом деле и в реализации Стратегии социально-экономического развития республики, разрабатываемой сейчас действующим главой Якутии».

Фоторепортаж Марии Васильевой