Отдых, доступный каждому: WALLSTREET представила интересные и недорогие турмаршруты по Якутии

Ежегодно Якутию посещают тысячи путешественников со всего мира, чтобы увидеть Ленские столбы и стать частью уникальной природы. Компания WALLSTREET представила новые туристические маршруты и интересные варианты доступного отдыха.

На встрече собрались представители Транспортного союза, Торгово-промышленной палаты Якутии, природного парка «Ленские столбы» и частные предприниматели.

WALLSTREET представила варианты однодневных и двухдневных маршрутов по красивейшим местам республики. По словам директора Транспортного союза Виктора Потылицына, подобных проектов в республике еще не было.

Теперь любой желающий может посетить Ленские столбы на скоростном катере, а вечером того же дня вернуться в город. WALLSTREET презентовала разные варианты: путешествие в Булуус, посещение водопада Курулуур, песчаных дюн «Тукуланы», поездку к Еланским гротам, отдых на речке Буотама.

Двухдневные туры — это экскурсии на знаменитые Ленские или Синские столбы. Летом уровень воды в реке сильно падает, поэтому попасть туда сложно. Представители компании предлагают отправиться к живописным местам на катере на воздушной подушке.

Были презентованы и бюджетные виды отдыха. За небольшую сумму путешественник сможет остановится на плавучей турбазе «Эркээни» напротив Ленских столбов или отдохнуть в домике в Булгунняхтахе.

Итогом встречи стало подписание соглашений о сотрудничестве между WALLSTREET, Транспортным союзом и частными предпринимателями, работающими в сфере речных перевозок.

«Если раньше туры были доступны не каждому, то сейчас любой якутянин сможет выбрать для себя интересное предложение и отправиться в незабываемое путешествие», — отметила заместитель генерального директора по связи с общественностью WALLSTREET Марина Алексеева.