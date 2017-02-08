Отчет правительства: В Жиганском районе построят автодром, школу-сад и стадион

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Строительство автодрома для многопрофильного лицея, начальной школы в связи с переполненностью имеющейся, помощь в завершении возведения стадиона, а также предоставление дополнительных звеньев для понтонного моста через протоку, разделяющую село Жиганск с микрорайоном аэропорта, – эти и другие вопросы поступили от жителей районного центра во время отчета органов исполнительной власти республики.

Рабочая группа правительства во главе с первым вице-премьером Алексеем Колодезниковым провела отчет об итогах деятельности за 2016 год перед населением Жиганского национального эвенкийского района.

IMG_2586Одним из волнующих население вопросов является строительство автодрома для многопрофильного лицея. Глава улуса Алексей Мандаров отметил, что тренажеры для обучения приобретены и построен забор. Алексей Колодезников дал поручение заместителю министра образования и науки Эдуарду Кондратьеву взять данный вопрос на контроль.

В прошлом году в районе введена в эксплуатацию котельная в селе Баханы, в 2015-м – в Кыстатыаме. На подключение к центральному отоплению улусу из бюджета республики направлено 13 млн рублей. В 2016 году в этом направлении оказана помощь 28 малоимущим семьям.

В микрорайоне аэропорта села Жиганск по линии Общереспубликанского движения «Моя Якутия в XXI веке» планируется начать строительство спортзала, а в селе Кыстатыам — каменной школы-сада. По линии ГоскомАрктики в райцентре возводится ледник на 100 тонн, в котором будет использована технология шоковой заморозки. Объект, предназначенный в основном для хранения свежей рыбы, планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году. Сегодня район своими силами строит стадион и ждет поддержки правительства для проведения завершающих работ.

Жители микрорайона ставят вопрос и о строительстве школы-сада. В настоящее время обсуждается вопрос увеличения допустимого лимита финансирования в этом направлении — с 45 до 70-90 млн рублей.

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Жиганцы поинтересовались возможностью строительства здания для начальной школы в связи с переполненностью нынешней. Алексей Колодезников напомнил, что к 2025 году по всей стране будет ликвидирована вторая смена. Он указал, чтобы при проектировании учебного заведения необходимо учитывать данную задачу с точки зрения количества мест.

На отчете поступил вопрос о предоставлении дополнительных звеньев для понтонного моста через протоку, разделяющую село с микрорайоном аэропорта. Он принят и должен быть решен к лету.

Много неудобств жителям района доставляет режим работы банкоматов Сбербанка, которые закрыты и в выходные дни.

В завершение встречи первый заместитель председателя правительства Алексей Колодезников, обращаясь к жителям Жиганска, призвал их приложить усилия к развитию местного производства – задачи, поставленной главой республики.  В качестве примера он привел переработку мяса, рыбы и дикоросов.

7 февраля рабочие группы исполнительных органов власти побывали с отчетом в селах Баханы и Кыстатыам, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

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