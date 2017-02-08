Отчет правительства: В Жиганском районе построят автодром, школу-сад и стадион

Строительство автодрома для многопрофильного лицея, начальной школы в связи с переполненностью имеющейся, помощь в завершении возведения стадиона, а также предоставление дополнительных звеньев для понтонного моста через протоку, разделяющую село Жиганск с микрорайоном аэропорта, – эти и другие вопросы поступили от жителей районного центра во время отчета органов исполнительной власти республики.

Рабочая группа правительства во главе с первым вице-премьером Алексеем Колодезниковым провела отчет об итогах деятельности за 2016 год перед населением Жиганского национального эвенкийского района.

Одним из волнующих население вопросов является строительство автодрома для многопрофильного лицея. Глава улуса Алексей Мандаров отметил, что тренажеры для обучения приобретены и построен забор. Алексей Колодезников дал поручение заместителю министра образования и науки Эдуарду Кондратьеву взять данный вопрос на контроль.

В прошлом году в районе введена в эксплуатацию котельная в селе Баханы, в 2015-м – в Кыстатыаме. На подключение к центральному отоплению улусу из бюджета республики направлено 13 млн рублей. В 2016 году в этом направлении оказана помощь 28 малоимущим семьям.

В микрорайоне аэропорта села Жиганск по линии Общереспубликанского движения «Моя Якутия в XXI веке» планируется начать строительство спортзала, а в селе Кыстатыам — каменной школы-сада. По линии ГоскомАрктики в райцентре возводится ледник на 100 тонн, в котором будет использована технология шоковой заморозки. Объект, предназначенный в основном для хранения свежей рыбы, планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году. Сегодня район своими силами строит стадион и ждет поддержки правительства для проведения завершающих работ.

Жители микрорайона ставят вопрос и о строительстве школы-сада. В настоящее время обсуждается вопрос увеличения допустимого лимита финансирования в этом направлении — с 45 до 70-90 млн рублей.

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Жиганцы поинтересовались возможностью строительства здания для начальной школы в связи с переполненностью нынешней. Алексей Колодезников напомнил, что к 2025 году по всей стране будет ликвидирована вторая смена. Он указал, чтобы при проектировании учебного заведения необходимо учитывать данную задачу с точки зрения количества мест.

На отчете поступил вопрос о предоставлении дополнительных звеньев для понтонного моста через протоку, разделяющую село с микрорайоном аэропорта. Он принят и должен быть решен к лету.

Много неудобств жителям района доставляет режим работы банкоматов Сбербанка, которые закрыты и в выходные дни.

В завершение встречи первый заместитель председателя правительства Алексей Колодезников, обращаясь к жителям Жиганска, призвал их приложить усилия к развитию местного производства – задачи, поставленной главой республики. В качестве примера он привел переработку мяса, рыбы и дикоросов.

7 февраля рабочие группы исполнительных органов власти побывали с отчетом в селах Баханы и Кыстатыам, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.