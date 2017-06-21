Опрос: Большинство россиян одобряет внутреннюю и внешнюю политику Владимира Путина

Большинство граждан России поддерживает и внутреннюю, и внешнюю политику, проводимую президентом Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник итоги опроса общественного мнения, который был проведен в России американским Pew Research Center.

Согласно результатам социологического исследования, на данном этапе 87% россиян уверены в том, что их лидер предпринимает правильные действия на мировой арене. Об отсутствии такой уверенности заявляют лишь 12% сограждан. При этом 59% участников опроса считают, что Россия стала за последние 10 лет играть более важную роль в мировых делах (10% полагает, что менее важную, а 21% убежден, что такую же, как и прежде).

Выяснилось, что 78% респондентов одобряют подход Владимира Путина к выстраиванию отношений с Китаем (16% — не одобряют). В случае с США к первой категории себя причислили 73% россиян, а ко второй — 22%; с ЕС — 67% и 26% соответственно; с Украиной — 63% и 29% соответственно.

О поддержке экономической политики главы государства заявили 55% россиян. С ними не согласились 40% соотечественников. Усилия президента, нацеленные на борьбу с коррупцией, одобряют 49% россиян, не одобряют — 45%. Политику в отношении гражданского общества поддерживают 57% участников опроса, не поддерживают — 35%; энергетическую политику — 60% и 28% соответственно.

Обнаружилось, что самыми крупными проблемами, по мнению россиян, являются рост цен (71% опрошенных), коррупция в политике (58%), нехватка благоприятных возможностей в сфере занятости (54%), терроризм (54%), социальное неравенство (53%), преступность (52%), коррупция в бизнесе (50%). Экономическую ситуацию в России называют плохой 49% граждан, хорошей — 46%. Между тем еще в 2015 году плохой ее считало, в соответствии с результатами аналогичного исследования, проведенного Центром Пью, 73% населения.

Рассуждая о действиях России в Сирии, в качестве высшего приоритета 72% опрошенных обозначили минимизацию жертв среди мирного населения этой арабской страны, 64% — разгром экстремистских группировок, 25% — обеспечение продолжения пребывания у власти президента Башара Асада.

Опрос был проведен среди 1002 россиян в период между 18 февраля и 3 апреля, доля погрешности в его результатах составляет +/- 4%.