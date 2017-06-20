Онлайн-трансляция: Заседание Клуба социальных инноваций

В Республиканском медиа-центре сегодня в 12 часов состоится заседание Клуба социальных инноваций при председателе правительства Якутии. На заседание приглашены авторы пяти лучших общественных инициатив, реализованных к 100-летию образования Якутской АССР.

Участники онлайн-трансляции:

1. Евгений Чекин – председатель правительства РС(Я), руководитель Координационной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Якутской АССР

2. Анна Шишигина – советник председателя правительства РС(Я), модератор

3. Аида Трифонова – главный специалист Управления социальной политики администрации Мирнинского района

4. Ольга Вешникова – генеральный директор некоммерческой организации (фонда) «Семья для ребенка»

5. Лариса Подголова – исполнительный директор Якутской городской общественной молодежной организации «Подросток»

6. Елена Тарасова – заместитель председателя местной общественной организации по развитию социальной среды Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия) «Тумэн» (Объединение)

7. Ульяна Скрябина – председатель общественного движения «Многодетная семья Якутии»

8. Гаврил Андросов – член молодежного правительства Якутии, заместитель главного редактора журнала «Чолбон»

9. Мария Нафанаилова – заведующая кафедрой социальной и этнической психологии Института психологии Северо-Восточного федерального университета.