Онлайн-трансляция: Встреча с послами XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

В республиканском медиа-центре сегодня в 16.00 начнется встреча с общественными послами от Якутии на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Выбраны семнадцать общественных послов.
На встрече будут присутствовать:
Антон Васильев, доброволец, «Волонтер года-2016»;
Николай Бястинов, выпускающий редактор газеты «Спорт Якутии»;
Елена Голомарева, председатель постоянного комитета Ил Тумэн РС(Я) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики;
Гаврил Менкяров, актер театра Олонхо;
Анна Фомина-Миронова, журналист;
Степан Порядин, резидент творческого объединения «D.E.T.S.A.T»;
Сергей Фролкин, чемпион России по мас-рестлингу;
Александр Гренадеров, чемпион мира по бодибилдингу по версии WFF.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в городе Сочи в октябре. Россия принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов уже дважды в 1957 и 1984 году, оба раза в Москве.
Участниками фестиваля станут более 20 000 молодых людей из 150 стран мира. На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер. В декабре прошлого года был создан региональный подготовительный комитет. Якутию представят 150 активных ярких молодых людей.