Онлайн-трансляция: Встреча с послами XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

В республиканском медиа-центре сегодня в 16.00 начнется встреча с общественными послами от Якутии на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Выбраны семнадцать общественных послов.

На встрече будут присутствовать:

Антон Васильев, доброволец, «Волонтер года-2016»;

Николай Бястинов, выпускающий редактор газеты «Спорт Якутии»;

Елена Голомарева, председатель постоянного комитета Ил Тумэн РС(Я) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики;

Гаврил Менкяров, актер театра Олонхо;

Анна Фомина-Миронова, журналист;

Степан Порядин, резидент творческого объединения «D.E.T.S.A.T»;

Сергей Фролкин, чемпион России по мас-рестлингу;

Александр Гренадеров, чемпион мира по бодибилдингу по версии WFF.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в городе Сочи в октябре. Россия принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов уже дважды в 1957 и 1984 году, оба раза в Москве.

Участниками фестиваля станут более 20 000 молодых людей из 150 стран мира. На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер. В декабре прошлого года был создан региональный подготовительный комитет. Якутию представят 150 активных ярких молодых людей.