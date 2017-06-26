Онлайн-трансляция: Пресс-конференция международного юношеского конкурса «Скрипка Севера»

В республиканском медиа-центре сегодня в 16 часов пройдет пресс-конференция, посвященная VI Международному юношескому конкурсу «Скрипка Севера».

Конкурс стал престижным не только для якутской, но и российской, мировой музыкальной культуры. С годами интерес к юношескому конкурсу «Скрипка Севера» возрастает: география стран участников расширяется, а состав членов жюри пополняется новыми экспертами.

За годы проведения конкурса на якутской земле побывали скрипачи из разных стран – США, Великобритании, Франции, Италии, Китая, Южной Кореи, Болгарии, Монголии, Казахстана, Украины, Латвии и многих регионов Российской Федерации. В этот раз в конкурсе примут участие более 50 человек – музыканты, педагоги, концертмейстеры, переводчики и члены жюри.

Участники пресс-конференции:

— заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Марина Силина,

— директор автономного учреждения «Государственный ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии», президент конкурса Станислав Афанасенко,

— президент, директор международной академии музыки и фестиваля в Туре (Франция), профессор Ковак Ролло,

— ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В. А. Босикова» Вера Никифорова.