Олекма: туда и обратно

Припаркованные моторные лодки — верную примету речных поселений – мы заметили еще издали. Среди них маячила фигура женщины, которая что-то мыла в пластиковом сите. Оказалось, охту. Охта — горьковато-кислая ягода семейства смородиновых, которая по вкусу совсем не похожа на свою садовую родственницу. Помногу местные ее не собирают – слишком большое количество сахара уходит на варенье: два, а иногда и три килограмма на килограмм ягоды. Гораздо выше здесь ценится родственница охты – моховка, необыкновенно сладкая и душистая.

«Зачем вы ее моете?» — интересуюсь я, когда мы выходим на берег.

«Грязная из-за наводнения», — показывает она ведро с пыльно-серой ягодой. Потом поясняет: с урожаем в этом году проблемы – водой смыло и голубицу, и моховку, а та, что осталась, как и охта в ведре, покрылась слоем песка и ила. Но если охту еще можно отмыть, то с голубицей и моховкой этот номер не проходит – слишком тонкая кожица.