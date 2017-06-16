office.ysia.ru: «Сахамедиа» запускает интернет-ресурс частных объявлений

«Сахамедиа» запускает онлайн-сервис office.ysia.ru, с помощью которого пользователи могут подать объявления в газеты «Якутия», «Саха Сирэ» и на сайт Якутского-Саха информационного агентства. Подобный проект с охватом многотысячной аудитории реализуется в республике впервые.

«Сервис создан для удобства наших читателей. У нас огромные расстояния, раньше, чтобы опубликовать в газете поздравление или соболезнование, жителям улусов приходилось просить своих знакомых принести данные в редакцию. Теперь это можно сделать дистанционно — через интернет или с помощью мессенджера WhatsApp. Кроме того, сервис office.ysia.ru станет площадкой бесплатных объявлений по самым востребованным направлениям — купле-продаже, оказанию услуг, поиску работы. С учетом пожеланий пользователей ресурс будет расширяться и модернизироваться», — сообщила заместитель генерального директора «Сахамедиа» Вера Арбыкина.

office.ysia.ru представляет собой понятный и простой по функционалу инструмент, с помощью которого пользователь получает возможность напрямую подать объявления в газеты «Якутия», «Саха Сирэ», на сайт ЯСИА и произвести оплату с помощью банковской карты, мобильного приложения, онлайн-сервисов.

Информация в очередные номера газет, приложения «Якутские Ведомости», «Сокуоннар.Уураахтар. Дьаьаллар» принимается на платной основе. Общий сертифицированный еженедельный тираж печатных изданий составляет 95 тысяч экземпляров.

Бесплатные объявления публикуются на office.ysia.ru, который интегрирован с сайтом ЯСИА, где число просмотров ежедневно достигает 144 тысяч.

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